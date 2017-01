Las redes rinden el último homenaje a Bimba convirtiendo en viral un video en el que canta con su hija Dora

La familia Bosé se ha despedido de Bimba, su pequeña Bambina, de una forma muy discreta. Paola Dominguín, tía de la artista, fue la única que se acercó a los fotógrafos congregados en las puertas del tanatorio para mostrar el agradecimiento de la familia por los mensajes de apoyo recibidos.

Los Bosé, con la ausencia de Miguel que no llegó a tiempo al funeral porque se encontraba en el extranjero, se despidió de Bimba en la más estricta intimidad. La mejor despedida la tuvo la artista en las redes sociales donde no sólo encontró el cariño de sus más allegados sino que recibió un último homenaje de sus seguidores, que convirtieron en viral el vídeo casero que su hija Dora colgó este verano en su canal de YouTube, en el que canta un cover del tema Master Blaster de Steve Wonder junto a su madre.