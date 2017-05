Arrebatos de solidaridad

El Arrebato ofrecerá un concierto benéfico el próximo 24 de mayo, a las nueve de la noche, en el Teatro de la Villa del Conocimiento y las Artes de Mairena del Alcor. Será el tercer concierto que ofrecerá Javier Labandón en beneficio de Cáritas Parroquial en este municipio, un acto generoso que repercutirá en familias que, cada mes, necesitan la ayuda de la ONG y de sus benefactores. Músico de Guardia es el título del nuevo disco del Arrebato, el noveno de su producción. "Ayudar siempre, desde sus posibilidades, es el motor de esta iniciativa suya, particular; nadie se lo pide; él la ofrece íntegra, completamente organizada y sin requerir nada a cambio, ni siquiera ayuda", explican desde Cáritas en Mairena del Alcor.

El dinero que se recaude estará destinado a paliar la situación de empobrecimiento que soportan en torno a cien familias que residen en el municipio. "De estas cien familias, ninguna sobrepasa los 426 euros de ingresos, debiendo soportar gastos de alquiler o hipoteca, además de los consabidos gastos de luz, agua, gas, etcétera", explica el equipo de Cáritas en Mairena del Alcor. Desde el inicio de la crisis este equipo ha visto aumentar el número de demandantes de ayuda en una población de 22.000 habitantes. "El incremento de familias coincide claramente con la crisis económica y la realidad es que, a pesar de las noticias macroeconómicas favorables para España, aún no repercuten con claridad en la sociedad, al menos, en nuestro municipio. Es cierto que ya no estamos incrementado el número de familias, pero no disminuye", añaden.

100Familias. Los fondos estarán destinados a ayudar a las personas mas desfavorecidas

En los dos conciertos benéficos anteriores ofrecidos por El Arrebato en Mairena del Alcor se recaudaron en torno a 5.800 y 7.700 euros.

La ayuda que ofrece esta ONG de la Iglesia a los más necesitados consiste en alimentos, tanto perecederos (carne, fruta, yogur, etcétera) como no perecederos (higiene personal y del hogar); pago de suministros vitales (luz, agua y gas); ayudas puntuales con el alquiler; con libros y material escolar; medicinas; gafas; desplazamientos para asistencia a consultas médicas, ropa, calzado, y otras necesidades diarias. Para desarrollar esta labor este equipo se apoya en Cáritas Española en aspectos como formación, especialmente en asuntos como asistencia social, empleo y gestión de recursos. Este trabajo con las familias desfavorecidas cuenta con la colaboración de los servicios sociales del Ayuntamiento de Mairena del Alcor.

Además de la ayuda directa a familias del municipio, el equipo de Cáritas de Mairena del Alcor mantiene una estrecha relación y colaboración con la Asociación Llamarada de Fuego, otra ONG de la localidad, vinculada a la parroquia en su faceta misionera. "Ellos se dedican a enviar contenedores de ayuda humanitaria a países como Malawi, Perú o Haití. Recogen muchas donaciones de particulares y empresas para enviar alimentos, ropa o utensilios; y desarrollan proyectos de potabilización o escuelas" explican. Cáritas colabora con esta ONG en su misión humanitaria con el llamado Tercer Mundo.