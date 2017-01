Arte a orillas del Guadalquivir

Cada rincón de Triana tiene una luz especial. Eso ayuda que muchas de las iniciativas que se llevan a cabo en el arrabal tengan una impronta particular que las distingue del resto. A orillas del Guadalquivir y en contraste con el gris de los característicos adoquines del Paseo de Nuestra Señora de la O, cada sábado y domingo se celebra el Paseo de Arte. Se trata de una iniciativa, desarrollada por la Asociación de Pintores de Sevilla y Otras Artes , que lleva a esa zona de Triana un mercado de artesanía con el arte como protagonista.

Con aproximadamente 80 puestos, el mercado Paseo de Arte nació en el 2008, a la par que la propia asociación sin ánimo de lucro. Fundada por Alberto de la Calle y con Emilio Gil como presidente, la asociación tiene como objetivos promover la actividad artística, crear un espacio donde los artistas puedan dar a conocer sus obras y, además, colaborar con grupos en riesgo de exclusión social. Por eso le dieron vida al Paseo de Arte, porque cumplía con las directrices de las que partieron cuando nació la asociación. Con pintura, cerámica, cuero, marroquinería, cestería y hasta literatura entre sus puestos, el mercado tiene como única financiación las cuotas de sus socios de las que, además, destinan una parte a Cáritas y a la Asociación de Síndrome de Down de Sevilla y Provincia (Asedown).

En el mercado Paseo de Arte puede participar todo tipo de artesano que garantice que su producto está elaborado sin intervención industrial. Emilio Gil tiene entre sus prioridades que los artesanos que participan puedan vivir de la actividad que desarrollan, aunque sabe que con los precios populares será difícil lograrlo. "La gente no quiere pagar mucho por la artesanía, pero es que no saben todo el trabajo que hay detrás y todo el tiempo que el artista ha invertido en su producto. Pero no puedes poner precios muy elevados que hagan justicia a la artesanía porque si no no la compran", asegura Emilio Gil, quien, además, participa en el mercado con un puesto en el que vende sus poemas y relatos cortos.

La artesanía siempre es una apuesta en alza pero, si además, se le añade originalidad suma muchos puntos. Por eso, en el Paseo de Arte hay artesanía elaborada con granos de café, pirograbado, velas con cera de abeja, cestería con papel de periódico o ruedas de bicicleta convertidas en vidrieras con botellas recicladas, entre otros. Otra de las particularidades de este mercado es que también se imparten talleres de manera gratuita. Algunos de ellos son de pintura, de retrato al natural, de cerámica y modelado o de artesanía.

Con horario de 09:00 a 14:30 los sábados y domingos, el mercado sólo se cancela en el caso de lluvia.