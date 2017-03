El Ateneo, historia viva de la ciudad

Resulta prácticamente imposible mencionar la Cabalgata de los Reyes Magos y no pensar en el Ateneo de Sevilla. Sobre todo este año, cuando el despliegue por el centenario de la misma ha hecho que esté en boca de todo el mundo. Su especial dedicación a esa jornada de magia en la ciudad -que se contagia entre niños y mayores- hacen inevitable establecer una simbiosis entre Ateneo y Cabalgata. La visita a Sevilla de sus majestades de Oriente no es la única tarea de la que se ocupan en esta institución tan emblemática. Entre sus actividades destacan la promoción de un espacio plural y abierto a la cultura, la ciencia, las artes, la literatura y las actividades sociales, labores que el Ateneo lleva haciendo desde que lo fundara Manuel Sales y Ferré el 6 de marzo de 1887, mucho antes de que el cortejo paseara por primera vez por la ciudad. Ahora, 130 años después, el Ateneo celebra su aniversario este miércoles, con la entrega de diplomas a los socios que cumplen 25 años de antigüedad y un recital poético en homenaje a la Generación del 27 en su noventa aniversario.

Denominado en su origen Ateneo y Sociedad de Excursiones, esta institución es historia viva de la ciudad. Por su sede, que no siempre estuvo en la calle Orfila, han desfilado personajes tan ilustres como Juan Ramón Jiménez, Blas Infante -que dio a conocer el Ideal Andaluz en el Ateneo-, Pedro Rodríguez de la Borbolla o Joaquín Romero Murube, entre otros; además, ha sido la cuna de las corrientes de pensamiento más vanguardistas de finales del siglo XIX y principios del XX y ha visto nacer a uno de los elencos literarios más importantes de la historia. La famosa foto de la Generación del 27 no se hubiera tomado jamás de no haber reunido a estos escritores para conmemorar el III centenario de la muerte de Góngora.

Entre sus presidentes se encuentra Aníbal González, cuya repentina muerte le impidió tomar posesión en el cargo, y entre sus socios contó con Luis Cernuda, quien se enamoró de la institución antes de cumplir los 20. "La mayoría de personajes ilustres del callejero de la ciudad han formado parte del Ateneo de alguna u otra forma", señala entre risas Alberto Máximo Pérez Calero, principal autoridad de la asociación.

Presidente número 51 y el décimo médico que ostenta este cargo en el Ateneo, la labor de Pérez Calero en cuanto a la recopilación de material histórico es encomiable. Desde las primeras actas hasta las inscripciones más ilustres, este galeno de vocación se ha dedicado a compilar, archivar y encuadernar todo este material que, además, ha sido digitalizado para uso y disfrute de la sociedad. Entre esos documentos destaca la primera rúbrica en el libro de firmas, que data de 1934 y corresponde a Alejandro Lerroux, presidente de la II República, o la ficha de socio de Joaquín Romero Murube, José Laguillo o Pedro Salinas, entre otros. Otra de las selecciones hechas por Pérez Calero está recogida en un enorme retablo en el que aparecen, por orden cronológico, todos los presidentes que ha tenido el Ateneo. "Me puse en contacto con todas las familias para tener una imagen de cada uno y que estuvieran representados", señala mientras contempla el enorme panel.

En tantos años de historia cabe esperar que el patrimonio inmaterial y el tangible que posee la institución sea todo un tesoro. La corona que lució Fernando Marmolejo en el 59 cuando salió en la Cabalgata, la alegoría que él mismo hiciera de los Reyes Magos y un sinfín de condecoraciones como la Cruz de la Beneficencia, la Corbata de Alfonso X el Sabio o la Medalla de la Ciudad se observan en la vitrinas. Pero su actual presidente recalca que tiene más valor lo inmaterial, lo que se refiere a la labor cultural y social que desde el Ateneo hacen por la ciudad.

"Nosotros defendemos la cultura, la libertad y la democracia, y trabajamos por ellas con nuestras actividades", apunta. Por eso sirve de sede para eventos artísticos y para que otras asociaciones fijen sus reuniones, siempre de manera gratuita, además de entregar galardones de renombre como el Premio de Novela, el de Novela Joven, el de Pintura y el de Historia. Sin olvidar las labores solidarias con asociaciones como Cáritas, Banco de Alimentos o Cruz Roja.

A pesar de su amplio recorrido, Pérez Calero afirma que "no pueden dormirse en los laureles ni mirarse el ombligo" porque deben seguir "en la línea de apertura de la ciudad, estar con los más necesitados y trabajar por enaltecer la cultura en la sociedad". Como actividades pendientes, el Ateneo publicará un libro por los 100 años de la Cabalgata de Reyes, estrenará una película de ésta y busca cambiar de sede en la edición 101.