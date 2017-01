Ayudantes de los Reyes

Entre todos lograremos muchas cosas. Así reza el lema de la ONG Acción Luminosa, que un invierno más ha puesto en marcha su campaña de Navidad para convertir las cartas a los Reyes Magos de los más necesitados en realidad: en juguetes, ropa o comida. De esta forma, consiguen que los Magos de Oriente lleguen al máximo número de hogares la noche del 5 de enero.

Este proyecto comenzó en la década de los 80 del siglo XX gracias a Maribel Ferrand, una profesora del colegio Claret que se enteró que en el orfanato cercano a su casa habría niños que se quedaban sin regalos el 6 de enero. Decidió actuar y solucionar en parte esta situación consiguiendo que ese año 14 cartas se transformaran en regalos gracias a alumnos y personal del centro educativo claretiano.

A esta iniciativa se han unido muchos colaboradores y voluntarios con el paso del tiempo, haciendo que, actualmente, casi un millar de cartas vayan a ser cumplidas esta Navidad por benefactores anónimos, que pueden saber a qué persona van a hacerle realidad sus deseos.

Ana Muñoz, voluntaria de la organización, reconoce que es "un proyecto agotador", pero el final es "muy gratificante cuando ves la cara de los niños". Muñoz, que se lamenta porque cada año "hay más necesidad", matiza que también es una actividad dedicada a ancianos o discapacitados, los cuales reciben con mayor ilusión los presentes al no esperarlos dadas sus condiciones de vida.

Un ejemplo de que no sólo trabajan con entidades destinadas a paliar las necesidades de niños en riesgo de exclusión social es la labor que hacen con Asesubpro. Se trata de una asociación centrada en la atención de personas con discapacidad intelectual grave. Su sede central está en la localidad sevillana de Olivares y cuenta con niños de 25 a 50 años. La Asociación Entre Amigos es otra de las beneficiadas por la iniciativa de Acción Luminosa. En esta ocasión, la entidad colaboradora trabaja desde 1985 con cientos de familias del Polígono Sur y que también regala ilusión el 6 de enero. Acción Luminosa sirve de intermediaria entre los que quieren ayudar y los que necesitan ser ayudados.

Ésta no es la única actividad de la ONG. Durante el resto del año pone en marcha campañas de recogida de ropa y muebles o iniciativas solidarias como recoger la comida que no se consume durante celebraciones como bodas, bautizos, almuerzos de empresa, etc. para que familias necesitadas también puedan disfrutar de tan exquisitos alimentos, los cuales frecuentemente acaban desperdiciados en la basura. En Navidad se encargan de repartir bolsas de comida que no sólo contienen lo esencial para la vida diaria, sino productos que alegren estas señaladas fechas como bombones o chacinas, haciendo que se celebren estas fiestas en hogares que no se lo pueden permitir.

Los interesados en colaborar en alguna de estas actividades, pueden encontrar más información en su página web www.accionluminosa.org o aportar directamente su granito de arena a través de su cuenta bancaria en Caixabank ES39 2100 9449 7222 0022 6820.