El Nacimiento como catequesis familiar

Los Nacimientos que se montan en cada casa durante la Navidad tienen mucha importancia para el sacerdote Camilo Olivares, a quien el papa Juan Pablo II hizo prelado de honor con derecho a tratamiento de monseñor, porque, "como tantas tradiciones, corren el riesgo de perderse. Me duele cuando oigo a muchas amas de casa que dejan cada año las figuras en el trastero y dicen la frase de 'yo ya no pongo más que el Misterio". El argumento que esgrimen, explica, es que montar el Nacimiento es una complicación, "también lo es comprar regalos y organizar comidas copiosas familiares, y eso está bien porque es una celebración más de la Navidad, pero eso no les complica".

Según el sacerdote, que es desde hace 40 años director espirtual del Gran Poder, esto es "contribuir a la paganización de las fiestas en las que tantas fuerzas no cristianas están empeñadas". Insiste en que una de las mejores maneras de celebrar la Navidad en familia es con el Belén. Y es que es una catequesis importante. Recuerda que, siendo párroco de Valencina de la Concepción asistió a un moribundo joven, alejado de la Iglesia que le dijo: "He pedido a mi mujer que le avise porque, cuando era niño, todos los años iba a ver el Nacimiento en su casa de Salteras y su madre de usted, cuando explicaba todo loq ue había, al llegar a Herodes nos decía que no fuéramos nunca ni como él ni como los fariseos que rechazaron al Señor".

Él es el primero en poner en práctica lo que piensa y monta un Nacimiento en el que combina figuras de su niñez (nació en 1926) con un Misterio realizado por Enrique Orce, el pintor y ceramista sevillano que hizo las escenas de las provincias en la Plaza de España y el azulejo del Studebaker de la calle Tetuán.

Este año el Belén se ha enriquecido con unos pequeños detalles que pertenecieron a Santa María de la Purísima cuando era niña. Formaban parte del Nacimiento que se montaba en casa de su madre, Margarita Romero de Salvat. "La considero una verdadera reliquia ex tacto (porque las tocó la santa). Su sobrina carnal, Olga Salvat, pertenece a nuestra Real Hermandad de la Virgen de los Reyes de Madrid, y su marido, Mario Cervigón, es teniente de hermano mayor. Con el nacimiento ya montado me avisó de que tenía preparado este especial y precioso regalo y, gracias a otro hermano, el barítono Jorge de la Rosa, qe venía con su mujer y su hijo desde Madrid el mismo día de Nochebuena, hizo el esfuerzo de traérmelo a casa unas horas antes de la Misa del Gallo".

Pero brilla una luz de esperanza. "Sé que tanto en el mercadillo navideño frente al Archivo de Indias como en el que se celebra en la Plaza Mayor de Madrid, va en aumento cada año la venta de figuras del nacimiento", concluye.