'Roleando'en femenino

Sevilla acoge hoy por primera vez Las Chicas son Roleras, proyecto dedicado a visibilizar el papel de las mujeres en los juegos de mesa y rol. La iniciativa parte de un grupo de tuiteras para reunir a las aficionadas de la ciudad. De acceso libre y, tras muchas deliberaciones desde comienzos de año, se ha concretado para celebrarse hoy, un día después del Orgullo Friki en una jornada abierta en el Centro Comercial Zona Este de 10:00 a 21:00.

Así, explican desde la organización, "contaremos con más de 40 juegos de mesa de temáticas diversas, ocho mesas para juegos de rol e, incluso, un torneo con premios y obsequios para todos los participantes. El evento ofrece, además, una sala familiar enfocada al juego con niños en la que habrá partidas constantes de juegos como Dobble, Pingüinos o Ikonikus".

Toda esta aventura comenzó el pasado mes de enero cuando más de 100 mujeres acudieron a la llamada de la tuitera y periodista Marta G. Navarro quien, interactuando en Facebook con una publicación sobre el juego de mesa de Breaking Bad, se sorprendía de la poca presencia femenina que encontraba en publicaciones relacionadas con las temáticas del juego de mesa y de rol. A partir de ahí, reconoce, "la cosa se me fue de las manos".

Aunque es un evento dirigido a todo tipo de público, tiene la particularidad, explica G. Navarro, "de que es también un llamamiento a mujeres de cualquier edad a venir a jugar con nosotras, de manera que visibilicemos cómo disfrutamos igualmente de alternativas de ocio que parecen copadas por chicos".

Para las más tímidas, que no se atrevan a pasarse hoy porque no han jugado nunca, Marta tiene un mensaje tranquilizador: "Encontrarán a otras chicas para descubrirle un mundo de ocio divertido". Lo que no habrá, asegura, "es condescendencia, el prejuicio de que por ser mujer no tiene ni idea o tardará más en pillar la mecánica".

En esta histórica jornada no faltarán títulos recientes como Breaking Bad, Ricardo Corazón de León o Vengaza junto con clásicos de los juegos de mesa como Aventureros al Tren, Jungle Speed, Monstruo Final así como títulos premiados y venerados como pueden ser El Padrino, Dice Forge o Zombicide. De todas las temáticas, para todas las edades y apropiados tanto para jugadoras y jugadores experimentados como para quien se acerque por primera vez al género.

Además, durante todo el día, concluye G. Navarro, "tendremos partidas de rol dirigidas por mujeres siendo este el primer evento en España hasta la fecha que consigue reunir a tantas directoras de juego. Una jornada festiva, de normalización de la presencia de las mujeres de cualquier edad alrededor de una mesa de juego".