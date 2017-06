El alma de la medicina

El testamento vital del profesor Wicket, escrito por el sevillano Jesús Portillo y editado por Loquenoexiste, es un relato novelado con un marcado tinte emocional que nace de la necesidad de compartir vivencias universales en torno a la superación de la enfermedad, denunciar viejas injusticias y agradecer su labor a los buenos sanitarios. Su protagonista -sin género, edad o dolencia definidos-, podría ser cualquier persona enferma que se enfrenta a las adversidades de la vida cotidiana y busca la mejor manera de perseguir sus sueños.

Tras una larga vida conviviendo con la enfermedad, el profesor Wicket no es ajeno al sufrimiento, el dolor o la discriminación, fruto tanto de la malicia como de la ignorancia. Con gran parte del camino ya recorrido, el profesor vuelve la vista atrás y con gran generosidad comparte su experiencia con pacientes, sanitarios y la sociedad en general. "El auténtico valor de una persona está en saber sufrir sin perder la sonrisa", recuerda el protagonista, "porque ahí reside el germen de la felicidad más resistente".

A lo largo de sus 45 breves capítulos, El testamento vital del profesor Wicket pasa revista a distintas facetas y momentos -tanto negativos como positivos- de la experiencia de un paciente crónico, con un prólogo del cardiólogo Luis F. Pastor Torres y un epílogo a cargo de Antonio M. Bañón Hernández, director técnico del Observatorio de Enfermedades Raras.

El tono conversacional de la narración, con firmes raíces en la tradición oral, y las cuidadas elecciones estilísticas del autor prestan un matiz lírico incluso a los momentos más duros de su relato. Jesús Portillo ha recreado con originalidad las vivencias de un personaje que resulta cercano para todos y al que el lector acompaña en su periplo vital, reconociéndose en situaciones vividas o sospechadas, pasadas, presentes y futuras, y aceptando su invitación a no dejarse vencer por la pasividad. "La fuerza de voluntad convierte lo imposible en improbable y lo improbable en alcanzable", asegura el protagonista de la obra.

Sembrado de consejos, gratitud conmovedora y críticas constructivas, El testamento vital del profesor Wicket es una invitación a la lucha por la superación personal y una apuesta por la rehumanización de la medicina. "Si no puedo, no puedo; lo acepto y escojo una alternativa. Si no hay un sucedáneo me lo invento, y si no me complace tendré que asumir que igual que no puedo volar porque las personas no tenemos alas, no puedo hacer otras cosas porque tengo una discapacidad o una enfermedad". Pero el enfermo no puede dejarse definir por su dolencia, ni consentir que la sociedad lo considere inferior a nadie. "¿Qué es lo normal?", se pregunta el protagonista, "¿Lo habitual, lo frecuente, lo estadísticamente probable? Mira, la vida es como tú la vives, como tú decides vivirla y la normalidad es tu vida, la sana y estable normalidad que hace posible el desarrollo de tus labores".

El testamento vital del profesor Wicket es una lectura también pensada para el profesional sanitario que quiera aprender a bucear en el alma de un paciente y conocer sus vivencias, descritas por una persona culta, sensible y experta, y es también de utilidad para cualquier persona que quiera aumentar su sensibilidad hacia el que sufre, saber cómo se sufre y poder comprender los entresijos que se esconden entre los vericuetos del dolor.

Doctor en Filología, licenciado en Filosofía y Humanidades e investigador de la Universidad de Sevilla, Jesús Portillo cuenta en su haber con numerosas publicaciones académicas, entre las que destacan obras sobre filosofía y lenguaje. El testamento vital del profesor Wicket es su tercera obra literaria publicada, tras El Farol de forja: el blog de un linguósofo (Fénix Editora, 2010) y Celosías del pensamiento. Filosofía y miserias (Thémata, 2011). Jesús Portillo es profesor de Filosofía y Lenguaje y colabora en diversos medios con artículos de opinión enfocados a la concienciación social.

La editorial Loquenoexiste fue creada por Mercedes Pescador en 2007 con el fin de lanzar libros en temáticas necesarias, de impacto social y contribuir a su difusión. Entre otros títulos publicados por la editorial, destacan Comunicación en cuatro pasos, de Mercedes Pescador; Mujer, poder y dinero, de Alicia E. Kaufmann; y Depresión. Todas las respuestas para entenderla y superarla, de Francisco Alonso-Fernández y Rosi Rodríguez Loranca.