El cine andaluz se retrata en una exposición

En conmemoración del 30º Aniversario de la celebración de los Premios del Cine Andaluz, la Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía -Asecan- inaugura la exposición Cine andaluz. Retratos de Curro Medina. 30 Aniversario de Premios Asecan instalada en el Antiquarium de Sevilla (bajo las setas de la Encarnación) hasta el próximo 31 de enero.

La exposición, comisariada por el propio Curro Medina y el periodista, crítico de cine y socio de Asecan Francisco Gómez Zayas, reúne una selección de los retratos realizados por el fotógrafo malagueño a las personalidades del cine y del sector audiovisual andaluz que han sido premiadas en las últimas cinco ediciones de los Premios Asecan del Cine Andaluz.

La certera cámara de Curro Medina consigue captar la felicidad de los retratados en el momento de recibir el reconocimiento a su labor. Junto a ellos, Medina fotografía también a representantes de las entidades que hacen posible la ceremonia de entrega de los galardones, dando así protagonismo a quienes impulsan el cine andaluz desde oficinas sin escaparates. Preocupado sobre todo por la luz y su incidencia en el rostro humano, el fotógrafo deja constancia de su vocación cinéfila y de su interés por la psicología de los retratados.

Si hace cinco años otra exposición, comisariada igualmente por Curro Medina y Francisco Gómez Zayas, celebraba los 30 años de vida de Asecan, la actual rinde homenaje a los profesionales cuya trayectoria ha hecho del cine andaluz un sello de calidad indiscutible y un referente nacional.

La muestra se ha realizado con la ayuda del ICAS y el respaldo de la Fundación SGAE, colaboradora oficial de los Premios Asecan del Cine Andaluz.

Nacido en Málaga en 1972 y residente en Sevilla desde el 2000, Medina se inicia en el mundo de la cámara cuando estudiaba en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Málaga, colaborando como modelo para los compañeros que estudiaban la disciplina de fotografía. Ya viviendo en Sevilla toma contacto directo con este arte trabajando para programas de televisión, tanto en Canal Sur TV como en televisiones estatales, como eléctrico a las órdenes del director de fotografía Paco Escamilla. Es entonces cuando Medina descubre la importancia de la luz y las sombras y empieza a coger la cámara, a ponerse detrás del objetivo. Sus trabajos fotográficos se centran en el cuerpo humano, ya sean retratos o desnudos, interesándose en trabajar especialmente con personas y sacar lo máximo de ellas, su alma. En el retrato Medina busca la mirada, la no mirada, el sentimiento, la pose o los gestos. Además de los retratos, a los premiados de Asecan, Medina también realiza esta tarea con la asociación Adriano Antinoo y el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Varias exposiciones tanto colectivas como individuales forman ya parte de su currículo; tiene un libro publicado en el Reino Unido por la editorial Duality Books con el título The Eyes of the Soul; ha realizado sesiones a modelos, actores, cantantes y a personas anónimas; y es el fotógrafo oficial de Hard Rock Cafe de Sevilla y de varias cadenas de hoteles. Recientemente ha empezado a hacer la foto-fija de películas.