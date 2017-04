La educación como poder transformador

La Asociación Ariadna ha creado la Plataforma de Mentoría Juvenil dentro del Método Mentoris. Un programa destinado a adolescentes que sufren la violencia filioparental (de padres a hijos) y acoso escolar. En esta iniciativa, participan más de veinte jóvenes universitarios que desarrollan un voluntariado interviniendo en cuatro institutos de Educación Secundaria de zonas con necesidades de transformación social de la ciudad de Sevilla. Estos cuatro centros son: IES Azahar, IES Pablo Picasso, IES Torreblanca y el IES Romero Murube, donde tuvo lugar la presentación.

La trascendencia de dicho programa es un ejemplo de trabajo en red entre distintas administraciones públicas, así como entidades sociales promoviendo, por un lado, un aprendizaje entre iguales, ya que son los propios jóvenes quienes interactúan como mentores de los menores; y, por otro lado, porque supone un apoyo añadido a la estructura ya consolidada de la educación. Marta Romero es estudiante de Trabajo Social y voluntaria en el Instituto Romero Murube. "Estoy muy contenta", dice la joven y asegura que para ella este proyecto "es una buena forma de coger experiencia y ver como me desenvuelvo con los menores porque en la Universidad te dan unas herramientas para ponerlas en práctica, pero no trabajas con la realidad". Aunque reconoce que "al principio los chicos tienen una actitud una poco reacia hacia nosotros, porque para ellos somos unas personas extrañas que llegan allí a darles clase, rápidamente se integran y participan. Para mí es una experiencia muy gratificante".

"La vocación es esencial", afirma Palma Sierra, también estudiante de Trabajo Social y voluntaria. "Los universitarios son claves para esa primera toma de contacto", según José Manuel Martínez, educador y responsable de proyectos. Martínez explica que "los voluntarios se ocupan de la fase inicial. En un contexto de igual a igual con el objetivo de inculcarles unos valores y una planificación de vida a todos aquellos chicos que conviven en un contexto social complicado".

"Es necesaria la puesta en práctica de procesos educativos innovadores que den respuesta y apoyo a los procesos de transición a la vida adulta", acuña Cosette Franco, pedagoga y antropóloga quien junto con José Manuel Martínez, Rocío Francés (trabajadora social) y Antonio Chamorro (pedagogo y educador social) forman el equipo responsable del proyecto.

La Plataforma de Mentoría Juvenil está enfocada en materias transversales como la educación social, en valores y la resolución pacífica de conflictos. "Además de la violencia filio-parental, intentamos prevenir el acoso escolar y la violencia machista", aclara Franco. En estos casos, las redes sociales de amigos y familias son muy débiles y generan relaciones tóxicas. "Con este método lo que queremos es que se genere un espacio de aprendizaje entre jóvenes que salen de la universidad y chicos de segundo y tercero de ESO. Además, los menores pueden encontrar en los universitarios a un mentor, un apoyo al que contarle sus problemas y sus inquietudes", argumenta Franco.

La educación es fundamental en barrios con necesidades de transformación social, como los de la zona Sur, donde el 26% de la población adulta es analfabeta, según informa Mar González, comisionada del Polígono Sur. Este dato demoledor, le da más valor a la ponencia Educar emocionando, a la que puso voz Cosette Franco, que cerró su intervención con la frase: "La educación tiene que ser un poder transformador".

Los conflictos sociales hay que abordarlos conjuntamente y el apoyo económico es clave para la continuidad de este tipo proyecto, por eso no faltaron los agradecimientos a la colaboración de la Fundación Cajasol y a la Obra Social La Caixa que este año ha aportado 510 millones para proyectos destinados a la marginación, integración y la erradicación de la pobreza.

Los fundadores destacan el compromiso y la ilusión, tanto de las familias como de los colegios, que "son piezas claves de esta iniciativa".

El proyecto comenzó en noviembre del pasado año y se extenderá hasta que finalice el curso escolar. Cosette informó que "otros voluntarios de Huelva o Cádiz demandan que el proyecto se extienda a otras ciudades de Andalucía". Pero, añade que, "en junio, cuando termine el curso, analizaremos los resultados y veremos si podemos darle continuidad. Nosotros queremos seguir porque es un proyecto muy ilusionante".

En las ponencias hubo unanimidad en cuanto a que los voluntarios son el alma del proyecto y que este tiene un gran impacto en la sociedad. Son ellos los que entienden y comprenden a los jóvenes porque, como afirma Sierra, "nosotros hace dos días estábamos ahí como ellos". El objetivo es hacerles entender que "estudiando pueden conseguir un futuro mejor". Su compañero, Emilio Sabin, estudiante de Psicología, explica que cada mañana cuando va a coger el coche para desplazarse a los institutos se hace dos preguntas: "¿Por qué y para qué he decido involucrarme en este proyecto con la de miles de cosas que tengo que hacer?". Él mismo se responde: "¿Para qué? Para hacerles compañía, aconsejarles pero, sobre todo, para escucharles y porque siento que he crecido como persona". Sabin anima a otros estudiantes a que se hagan voluntarios: "Que no lo duden porque van a recibir más de lo que dan".