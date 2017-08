El ejercicio en verano, positivo para el descanso y para el físico

A estas alturas del verano los helados, las comidas copiosas y el sedentarismo ya han hecho mella en la mayoría de las anatomías. Algo que no debe preocupar en exceso porque para eso se está de vacaciones. Pero abusar de ello puede conllevar algunos riesgos de salud y muchos remordimientos de consciencia cuando llegue septiembre. Por eso es recomendable realizar algún tipo de ejercicio para mantenerse sano y en forma de cara a la llegada del otoño.

Un cierto nivel de ejercicio en verano permite mantener los logros alcanzados durante el año y no desperdiciar el trabajo realizado durante la operación biquini. Además, como en verano se sale más y se come de manera irregular, es recomendable continuar con el ejercicio para quemar los excesos propios de las vacaciones. Jugar a las palas o practicar pádel o surf son algunas de las opciones para mantenerse activo en vacaciones, pero al no tratarse de un entrenamiento específico sino un simple juego no es necesario tener una exigencia suprema.

Para todo ello es necesario mantener una rutina veraniega para así evitar las temidas agujetas. Además, uno de los objetivos del verano es descansar y, sin ninguna duda, la práctica regular de ejercicio ayuda a descansar y a dormir mejor. Así que, aunque se esté de vacaciones, hacer un mínimo de ejercicios es realmente positivo.