Cómo emprender y superar los contratiempos

El fundador de Uber se inspiró en una película de James Bond para crear este revolucionario servicio de taxis. Los jóvenes empresarios de San Francisco que idearon la aplicación para el alquiler de apartamentos turísticos, que hoy se conoce como Airbnb, lo hicieron para poder pagar su piso. En sus inicios, modestos e improvisados, las dos empresas tuvieron dificultades para convencer a los inversores de su viabilidad y conseguir capital. Se enfrentaron, y se siguen enfrentando, a una oposición férrea por parte de los medios de transporte tradicionales, que en ocasiones cuentan con el apoyo de los gobiernos locales o nacionales. Pero, con el tiempo, ambas empresas han superado las trabas inmovilistas y la resistencia al cambio, han conseguido transformar sus respectivos sectores económicos y la vida cotidiana de millones de personas, y se han convertido en un espejo para otros emprendedores que aspiran a transformar el mundo. No fueron las únicas que lo intentaron, y el libro Lo que viene, de Brad Stone, se encarga de desgranarlas.

Esta publicación cuenta con un intenso ritmo narrativo e información de primera mano cómo muchas otras nuevas compañías quisieron ocupar su lugar pero fracasaron por falta de osadía para enfrentarse a los intereses creados, por tratar de expandirse demasiado rápido o por creer que ciertas reglas eran inquebrantables, entre otros motivos.

Lo que viene narra el momento disruptivo en el que Silicon Valley marca el futuro, y supone una lección sobre cómo emprender tu negocio y superar las dificultades constantes.

Brad Stone es periodista y el responsable de la sección de tecnología en Bloomberg News. Especializado en narrar la crónica de Silicon Valley, ha escrito durante más de quince años sobre las principales compañías tecnológicas, las startups y las tendencias globales en internet.

Su anterior libro, La tienda de los sueños. Jeff Bezos y la era de Amazon (Anaya, 2014), fue un gran éxito que se tradujo a veintiséis idiomas y ganó el premio Business Book of the Year del Financial Times y Goldman Sachs en 2013.