De ilusiones sí se vive

Tras su tercera temporada de gran éxito en la Gran Vía madrileña (Teatro Rialto), El Mago Pop llega al Fibes este fin de semana en una última oportunidad para disfrutar de su espectáculo La Gran Ilusión, aplaudido por más de 500.000 espectadores en toda España.

La Gran Ilusión es un espectáculo de magia e ilusionismo para todos los públicos que combina humor, una cuidada técnica en manipulación de objetos y una trabajada selección musical con la magia original de El Mago Pop. Su puesta en escena incluye una gran pantalla y medios audiovisuales para una inmersión de todos los espectadores en el espectáculo.

Sus especiales de televisión en Discovery Max contaron con la participación de estrellas de la actualidad española, como David Bustamante, Antonio Banderas o Mireia Belmonte, pero su magia también ha trascendido fronteras y culturas, sorprendiendo a personajes como Stephen Hawking, Neymar, Eva Longoria o Carlos Slim, entre muchos otros.

Un plus añadido para los que acuden a sus funciones es que El Mago Pop, Antonio Díaz, se despide personalmente de todos los asistentes al final de la actuación.

La Gran Ilusión es un espectáculo inspirado en la película El show de Truman, que protagonizó Jim Carrey en 1998. En este caso, una cadena de televisión produce el segundo reality show total de la historia: MagicLife. El protagonista es el centro involuntario de un programa de televisión que retransmite su vida 24 horas al día. Sus familiares y amigos son actores de prestigio que interpretan un papel en su vida.

Desde su infancia, el protagonista siente una gran obsesión por los juegos de manos y todo el mundo le hace creer que es un ilusionista excepcional. Pero la realidad es bien distinta. Un día, por un error de producción, Antonio descubre la verdad y decide abandonar el programa. Será entonces, fuera del show, donde el protagonista se marque un objetivo: hacer un espectáculo para demostrar a todo el mundo que es un gran ilusionista. El espectáculo es La Gran Ilusión.

"La idea se me ocurrió cuando tenía 14 años y vi por primera vez El show de Truman. Me impresionó mucho. La magia se basa en la ilusión y la idea de que alguien capaz de ilusionar a los demás viviese también ilusionado por el resto sin saberlo, me parecía un buen punto de partida. No lo había hecho antes porque pensaba que si el espectáculo se iba a llamar La Gran Ilusión, debería ser una producción de mayor formato. Ahora lo hemos intentado y estamos muy contentos con el resultado", explica Antonio Díaz.

El espectáculo cuenta con un buen número de juegos nunca vistos antes en un escenario. Así, Antonio Díaz, en uno de sus juegos, utiliza smartphones y tablets. La magia de cerca se combina con juegos de manipulación, magia visual, grandes ilusiones, y la teletransportación. Entre los números más espectaculares hay un homenaje a otra película que marcó la infancia del protagonista, Regreso al futuro. "En la función hacemos un viaje en el tiempo en directo demostrando de manera convincente que ocurre de verdad. Aunque todos sepamos que es imposible, la ilusión nos deja sin argumentos", apunta.

En el show también intervienen el actor y director Josep Maria Pou, la actriz Emma Vilarasau y el actor y monologuista Berto Romero. Los tres participan en los vídeos que se proyectan durante el espectáculo.

En el escenario, Antonio Díaz también cuenta con la colaboración de tres ayudantes. Al igual que en sus anteriores espectáculos, la música tiene un papel muy destacado en la producción. Esa pasión por la música es la que hizo nacer a El Mago Pop, el programa de televisión que Antonio Díaz realiza para Discovery Max.