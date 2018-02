Un ingrediente que une

La gastronomía, en general, tiene como base reunir a un grupo de personas en torno a una mesa. Pero hay platos en los que esa idea se refuerza mucho más. Ocurre con la paella, que siempre se elabora para ser compartida, nunca para tomarla uno solo. Por eso, desde la Taberna del Alabardero celebran hasta el próximo domingo su tradicional Semana del Arroz, que incluye desde hoy hasta el jueves la celebración del Seminario del Arroz. Con 25 ediciones a sus espaldas, este evento se presentó ayer con una demostración culinaria del maestro arrocero Juan Tamarit.

La sede la a Escuela Superior de Hostelería de Sevilla se convirtió en el escenario perfecto en el que descubrir todos los secretos arroceros. A través de tres elaboraciones, Tamarit demostró que las buenas paellas requieren tiempo, maestría y pequeños trucos que se adquieren con la práctica. "El arroz debe cocerse entre 15 y 18 minutos, si lo tienes menos tiempo se queda demasiado duro y si lo dejas 20 minutos se pasa", señaló el cocinero valenciano. Acostumbrado a cocinar con arroz redondo, para Tamarit es clave revisar el arroz de manera constante y, aunque muchos opinen lo contrario, removerlo. "Eso es un mito, si no lo mueves se te quema", explicó. Entre sus recomendaciones, Tamarit aconsejó utilizar colorante diluido y luego añadir hebras de azafrán para evitar los grumos, el exceso de sabor y una tonalidad amarilla realmente exagerada. A la hora de añadir el arroz, el cocinero explicó la importancia del caldo. "Éste es el que nos va a decir la cantidad de arroz que debemos añadir", apuntó Tamarit. Durante el proceso de elaboración se le puede agregar algo de caldo con el fuego vivo para que no quede una pasta. Durante la cocción, el maestro arrocero señaló la importancia de que la paellera esté en una superficie plana para que se elabore todo por igual. Importante para cocinar el arroz, el aceite puede malograr la mejor de las paellas. "El exceso de aceite no es bueno. Para saber si la cantidad es la adecuada conviene inclinar la paellera y retirar lo que sobra con una cuchara", recomendó Tamarit. Al terminar los platos -arroz a banda, paella valenciana y paella de verduras- el cocinero valenciano apuntó la verdadera clave de esta elaboración. "El arroz, mal cocido y bien reposado", sentenció.

Estas recomendaciones y todos los secretos arroceros se pueden conocer en los seminarios que se imparten hasta el jueves, bajo la dirección del maestro arrocero Juan Tamarit, en la Taberna del Alabardero. Además, los platos se pueden degustar en un menú especial de arroces que se prepararán a la vista de los comensales, tanto en el bistró de la planta baja como en el restaurante de la primera planta.

Hay que destacar que, además de ser un evento señalado en la ciudad, la Semana del Arroz adquiere este año un cariz solidario. En esta edición, y con motivo de la reciente celebración del Día Internacional del Cáncer Infantil, La Taberna del Alabardero colabora con Andex ( Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía) y aporta su granito de arena en la lucha contra el cáncer infantil.