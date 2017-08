El llanto más esperado

Si había algo a lo que Astérix y Obélix temían enormemente era a que el cielo se les cayera encima. Tal vez se pararon a contemplar la gran bóveda celeste una noche de mitad de verano y vieron centenares de estrellas descender del cielo en multitud y se aterrorizaron de pensar qué vendría detrás de esa gran lluvia de astros. Conocidas como Perseidas, lo que ambos galos observaron no era más que una lluvia de meteoros de velocidad alta que radian de la constelación de Perseo, de ahí su nombre. A pesar del temor de los galos, ningún cataclismo sucede tras esta incesante lluvia de estrellas que se produce en torno a la festividad de San Lorenzo (10 de agosto). Denominadas popularmente Lágrimas de San Lorenzo, este fenómeno se produce entre el 17 de julio y el 24 de agosto y vive su pico más alto entre el 12 y el 13 de agosto. Por eso muchos se trasladan a lugares remotos para contemplar este acontecimiento de la mejor manera posible y, con suerte, pedir un deseo y que se cumpla. Sólo hay que elegir el lugar en el que se va a contemplar este fenómeno.

Para los que pasan su agosto en Sevilla y no quieren coger el coche e ir a la aventura, una a tener en cuenta es la propuesta de la Asociación Astronomía Sevilla. La entidad organiza una actividad en grupo y con guías especializados la noche del 12 de agosto en el Centro de Visitantes El Berrocal, en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla (Almadén de la Plata). Para hacer más didáctica y amena la espera, esta actividad comienza a las 21:00 con charlas explicativas y consejos para observar de la mejor forma posible este fenómeno natural. La actividad tiene un precio de 5 euros (los niños gratis) y las inscripciones se realizan en astronomiasevilla.org.

La Asociación de Astronomía Sevilla organiza un avistamiento grupal el 12 de agosto

Por su parte, el Monasterio de la Cartuja también organiza una actividad para disfrutar de este fenómeno natural. Durante la noche del 12 de agosto los que acudan a este espacio pueden contemplar la lluvia de estrellas desde las 21:00 hasta la 03:00. con un precio de 3 euros (los niños entran gratis), las inscripciones a esta actividad se realizan a través del teléfono 603 674 227. Además, aquellos que deseen visitar el Monasterio de la Cartuja durante la espera pueden hacerlo por 2 euros más.

Hay que destacar que este año la actividad estelar no será tan intensa como la del pasado año. Además, la reciente luna llena es un factor que juega en contra de cualquier avistamiento de estrellas. Por eso, es recomendable desplazarse a lugares muy apartados de la ciudad, donde la contaminación lumínica sea inexistente. A pesar de que la paciencia no sea una de las mayores virtudes del ser humano, también es recomendable que se acuda al lugar elegido con una antelación de, al menos, 30 minutos. El ojo debe acostumbrarse a la oscuridad a la que va a estar sometido para así poder contemplar el fenómeno natural con la capacidad ocular en todo su rendimiento. Como el punto de partida de esta particular lluvia de estrellas es la constelación de Perseo, se debe enfocar la mirada hacia el nordeste para localizarla y observar el fenómeno con mayor claridad. Pero, lo mejor de todo es esperar justo al momento previo al amanecer, ahí es cuando mayor número de estrellas se pueden contemplar.

La zona de la costa, a pesar de que sea un punto geográfico idílico en el que contemplar estrellas, no suele aportar la claridad necesaria para ver de forma nítida las Lágrimas de San Lorenzo. Por el contrario, los puntos elevados, como montes y montañas, si facilitan su avistamiento. Algunos de los emplazamientos recomendados están en Sierra Morena y son el Monte de la Capitana (Sevilla), que todavía conserva el antiguo observatorio astronómico; el Centenillo (Jaén) o las Minas de la Sultana-Ermita San Roque (Huelva). También son lugares privilegiados Sierra Nevada o el observatorio del Torcal de Antequera (Málaga).