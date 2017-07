La más rápida de la comisaría

Los Juegos Olímpicos de Policías y Bomberos que se celebran del 7 al 16 de agosto en Los Ángeles son el punto de reunión de los mejores deportistas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de Servicios de Emergencia de todo el mundo. La representación española cuenta entre sus filas con la agente sevillana del Cuerpo Nacional de Policía, Carmen Merino Blatnik. Ella participará en las pruebas de velocidad de 100, 200 y 400 metros lisos y en la de medio fondo de los 800 metros.

El camino para llegar a representar a España en las pruebas ha supuesto un gran esfuerzo porque además de su trabajo como policía, Blatnik, de 37 años es madre de dos hijos. Así que el entrenamiento ha salido del tiempo libre de la deportista. Como compañero de fatigas deportivas ha tenido a su entrenador, Joaquín Muñoz Molina. "Cada día, cada tarde, cada situación climatológica, pero sobre todo he vivido la preparación con mucha pasión y constancia para poder llegar hasta aquí, rodajes largos, trabajos de fuerza, mucha técnica de carrera, trabajos específicos, controles de atletismo para estar a punto, campeonatos... Todo un conjunto de situaciones y circunstancias y una gran fuerza mental", reconoce.

La temporada deportiva de Carmen Merino ha sido muy buena y sin lesiones Ha conseguido medallas de oro y plata en los campeonatos de Europa de Policías y Bomberos

La participación en estos Juegos ha sido posible, además de gracias a sus resultados deportivos, a varios patrocinadores que la han ayudado en el viaje y la estancia. Carmen Merino Blatnik tiene claros sus objetivos. "Mi única ilusión es conseguir alguna medalla para España, porque tengo alguna posibilidad para lograrla, después de tanto sacrificio".

Lleva mucha ilusión y ganas en el equipaje que ha preparado para Los Ángeles. "Es una oportunidad muy grande que se me brinda gracias al esfuerzo realizado durante seis años y sobre todo el orgullo y la satisfacción de poder representar a mi país, España, y a mi tierra Andalucía, ofreciendo siempre lo mejor de mí y si es posible traerme alguna medalla, siempre sabiendo que hay gran competitividad y que creo que sólo por el hecho de intentarlo no cabe el fracaso".

Carmen Merino ha conseguido unificar sus dos pasiones porque es amante del atletismo y de su trabajo diario como agente de policía en Sevilla. Su palmarés deportivo es implacable. Ha ganado en todas las pruebas de velocidad y medio fondo en los Campeonatos de Andalucía de Veteranos y ha conseguido varias medallas de oro y plata en los Campeonatos de Europa de Policías y Bomberos que se celebraron en Huelva.

Y es que, al mismo tiempo que disfruta en su trabajo como miembro del Cuerpo Nacional de Policía, vive de una forma muy intensa el deporte. "Me ha enseñado que cuando uno tiene voluntad, casi siempre tiene medios suficientes para llegar donde se proponga. Me ha dado la oportunidad de conocer mundo, siendo la pista de atletismo mi refugio de lágrimas, de soledad, de desconectar con el mundo cuando no salen las cosas bien. me ha dado seguridad, grandes amigas y amigos, he tenido la oportunidad de trasmitir valores a mis hijos viendo en mí un ejemplo de superación", explica.

De todo ello ha sacado gratas experiencias. "Me he cruzado con personas excelentes y sobre todo mi entrenador que desde el primer momento confió en mí. He conocido el sabor de la victoria y verdaderamente es gratificante".

Además, esas aptitudes de velocista hace que la agente Blatnik, que lleva casi una década en el Cuerpo Nacional de Policía, bromee diciendo que es "muy difícil que se me escape un malo, en velocidad y distancia corta, lo tiene muy difícil, yo diría imposible".

Su temporada deportiva ha sido bastante favorable porque a pesar del entrenamiento duro y constante las lesiones graves han estado ausentes. En el terreno profesional, Carmen Merino Blatnik desde hace años intenta acceder a los Cuerpos de Élite de la Policía Nacional (GEO y GOES) "sueño con ello y espero algún día estar en este grupo de élite de la Policía". Cuenta con una excelente formación no sólo física y como deportista, ha realizado una veintena de cursos y actividades.