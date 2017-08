El rock es la clave para una escapada a Estepa

La Asociación Cultural Amigos de la Música de Estepa ha organizado un espectáculo hoy, a partir de las 22:00 en la plaza de la Coracha. En le participan la banda de música (BAME), un grupo de rock, una coral polifónica y un coro de voces blancas. El alma máter del evento es el musicólogo Juan Antonio Carmona, director de la banda estepeña desde 2016. La idea es presentar un concepto de espectáculo distinto y apostar por un evento cultural más amplio y atractivo.

En paralelo a esta necesidad se establece la idea de refundar el coro Diego José de Salazar dirigido, en origen, por el profesor estepeño Alonso Salas Machuca. Partiendo de estos dos puntos, "pretendemos comenzar nuestra andadura con este concierto de rock sinfónico, donde cualquier melómano estepeño -sea cual fuere su estilo o género musical- tenga cabida", comenta Carmona. Estos meses previos, reconoce, "han estado llenos de reuniones y propuestas. Así, desde la BAME, el proyecto fue tomando forma y llegó la hora buscar personas que quisieran trabajar por la cultura de Estepa y, afortunadamente, tenemos músicos colaboradores como: Ángel B., Javier Capitán, David Castellano o Clara Regina".

Del mismo modo, no se puede olvidar la colaboración de Alfonso Tovales, encargado de organizar la parte más rockera del espectáculo. "Una persona, que ha compartido escenario con los más grandes del rock nacional y siempre está dispuesto a participar en cualquier actividad cultural de su pueblo", apunta.

Al mismo tiempo, añade el director de la Banda Amigos de la Música de Estepa, "debo destacar la labor y entrega de la profesora estepeña de canto, Isabel Chía, quien ha sido capaz de movilizar a antiguas voces del Coro Diego José de Salazar, adaptar y arreglar partituras, así como comprometer a sus coros de Villanueva del Ariscal (Escolanía NovaSteta y Coro NovAria) para que participen en el evento".

El programa está formado por una selección de canciones que recorrerán gran parte de la historia del rock&roll. Desde los míticos Mamas And The Papas, Rolling Stone, Deep Purple, Pink Floyd o Dire Strait, hasta bandas actuales como Maná o Rhapsody of Fire. Además se podrán escuchar algunos temas de A Media Tea, grupo liderado y fundado por el también estepeño Alfonso Borrego López, Tovales en 2009, con el que grabó su primer disco de estudio, publicado en 2011, bajo la producción de Iñaki Antón Uoho, guitarrista de Extremoduro.

Con él han colaborado algunos artistas como Fito Cabrales y Bátiz (Fito&Fitipaldis), Aurora Beltrán (Tahúres Zurdos) o Uoho (Extremoduro). Clasificada como una de las 10 bandas con mejor directo del país, según la prensa especializada, A Media Teaha compartido escenario con grupos nacionales e internacionales de la talla de Marea, La Fuga, Barricada, Thin Lizzy o Europe. "En 2014 este trabajo fue presentado en el Guitar Center de New York con la colaboración de Billy Gibbons (ZZ Top)", cuenta Alfonso Tovales.

En un futuro, desea el guitarrista, "crear una tradición, una afinidad entre todos los músicos de Estepa, consagrando así una cita mensual donde se dé voz y cabida a todos esos proyectos con la cultura estepeña como hilo conductor. Seria espectacular ser testigos del nacimiento de un festival".