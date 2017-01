Buscando el beso más intenso por las calles

Hay tantos tipos de besos como aquellos que los dan o los reciben. Pocos gestos tan sencillos tienen tanta literatura, y lecturas, detrás. Son diferentes unos de otros, incluso puede ser distinto para quien lo da, quien lo recibe o el que lo ve. De todos ellos, el equipo de Oikos que este jueves ha recorrido buena parte del centro histórico de Sevilla buscaba , en concreto un beso de película. Se trataba de un cásting que ya ha recorrido Barcelona, Valencia y Madid y que hoy está en Bilbao.

Los más de 40 besos que han recogido las cámaras en Sevilla se sumarán a los de estas ciudades españolas. De ellos saldrá la pareja que compartirá el cortometraje rodado por Oikos titulado Un beso de película, dirigido por Daniel Sánchez Arévalo y protagonizado por Inma Cuesta y Quim Gutiérrez. La trama es la historia de un beso y que no siempre es fácil conseguir el beso deseado, que detrás de cada uno hay siempre una historia que contar.

Como ocurrió entre los que han participado en el casting. Hay historias de todo tipo, desde quienes no se conocían pero querían hacer la prueba, hasta quienes estaban en su primera cita y el reto les sirvió para romper el hielo. "En estos días hemos vivido historias curiosas como la de un chico y una chica que no se conocían, se dieron el beso y él se quedó pillado con ella, pero no logró tener su teléfono, estuvo buscándonos para ver si lo podía obtener", explica uno de los miembros del equipo.

Otra de las anécdotas que cuentan es que hay muy buenos amigos que se presentan y que "cuando ves el beso, sabes que hay algo más aunque ellos no los vean". También se acercan chicas solas o chicos solos que quieren presentarse a la prueba, entonces siempre surge alguien que se presta voluntario. Para los más tímidos también hay algo de ayuda. Los miembros del equipo de producción, daban pequeños consejos del tipo: "Éste puede ser un beso de despedida. Piensa que es una persona que acabas de conocer, te has quedado prendado de ella, pero no la vas a volver a ver más". Y, cosas del cine, a pesar de no conocerse de nada funcionó y la prueba ha terminado con un beso de película, que aunque tenía por escenario el Jueves de la calle Feria, podría haber sido en cualquiera de las estaciones o aeropuertos españoles.

Joan Castillo, productor del casting explica que se busca un beso suave, intenso, apasionado, y por encima de todo, real. "El director se ha comprometido a ver todos aquellos que tengan más de 30 votos y, entre ellos, escoger la pareja que compartirá en corto con Inma Cuesta y Quim Gutiérrez. Los besos participantes se suben awww.besosdepelicula.com y, una vez que aceptan las condiciones de derecho de imagen, etc, entran en el concurso".

La convocatoria se ha realizado a través de las redes sociales, aunque la mayoría de los que se han presentado a la prueba han sido abordados en plena calle por los miembros del equipo. En cualquier caso, hasta el 5 de febrero las personas interesadas pueden participar a través de la web.