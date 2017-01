Cuando el vino es el auténtico protagonista

La cata ciega

La cultura del vino parece estar pegando fuerte en Sevilla. De un tiempo a esta parte muchos son los que se suman a las experiencias vinícolas e intentan a prender de este mundo todavía por terminar de descubrir. Para los amantes de los caldos y para aquellos que los acaban de descubrir y buscan salirse de lo establecido llega a Sevilla La Cata Ciega, un establecimiento en la

calle Zaragoza cuya filosofía es el copeo acompañado de tapas y platos tradicionales.

Regentado por Álvaro Harillo, cuya mano derecha es Abraham Gallego, este establecimiento tuvo su origen en el Puerto de Santa María. Allí, este sevillano disponía de un local en el que comenzó comercializando vinos de calidad y que se salieran de los más conocidos. A la venta de vinos le sumó la posibilidad de maridar las copas con platos caseros, algo que lo llevó a contar con un local espacioso y de mucho éxito al que la gente acudía tanto por sus caldos como por sus platos. Ahora, Harillo aterriza de nuevo en Sevilla con el mismo proyecto y la misma filosofía que en la localidad gaditana. Tanto se asemeja su nuevo proyecto al anterior, que el propietario se ha traído de El Puerto todo el mobiliario.

Con una decoración que recuerda a las emblemáticas abacerías, La Cata Ciega dispone de una amplia barra con taburetes y pequeñas mesas al fondo del local. Las paredes, pintadas de verde, hacen de pizarra sobre la que escribir los platos. Con las paredes contrasta el ladrillo visto, que es el original del edificio y Harillo ha querido rescatar. "Yo acudía a este local cuando era joven a tomar cañas. Cuando quise trasladarme a Sevilla y abrir mi local vi que éste se traspasaba y me trajo muy buenos recuerdos, por eso quise que La Cata Ciega estuviera aquí", destaca Álvaro Harillo.

Tanto él como Abraham permanecen siempre en el local y asesoran a los clientes, algo que genera confianza y hace que todos repitan. "Nosotros no tenemos una carta de vinos, me gusta traer cosas nuevas para que el que venga no se aburra y siempre vea lo mismo", asegura Harillo. Además, el propietario, que ha probado muchos vinos y no ha parado de investigar, busca ofrecer en su establecimiento aquellos vinos que le gustan, dándole especial importancia al Marco de Jerez. Entre tintos, blancos y generosos, Harillo intenta contar con producciones pequeñas para que el cliente se sorprenda cada vez que pruebe una copa. De entre todos los que tienen, a él le gusta destacar el Perlarena (Dominio del Bendito, rosado), el Edulis (Bodegas Altanza, tinto de crianza), los vinos de El Maestro Sierra (Jerez) o La Encina del Inglés (Finca La Melonera, Ronda, Málaga).

En cuanto a los platos, Harillo busca lo tradicional y la variedad. Poseen una carta muy sencilla que varía en función de lo que a Harillo y Gallego se les ocurra, aunque aseguran no ser expertos en cocina. Entre sus platos destacan el salmorejo, el atún marinado, los garbanzos con bacalao o la carrillada de jabalí.