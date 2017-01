Récord de agrupaciones sevillanas en el Falla

Sevilla sigue creciendo en el Falla. Las agrupaciones sevillanas se consolidan en el COAC 2017 como las que más presencia tienen en sus tablas, dejando al margen, claro está, las de territorio gaditano. Este año incluso la provincia ha alcanzado su récord de inscripciones con 27, entre chirigotas, comparsas y un coro. Participan desde grupos que vivirán por primera vez la experiencia de cantar en el teatro gaditano hasta algunos esperados con aspiraciones de cuartos y semifinales, pero todos con un objetivo común al margen del fallo del jurado: gustar al público y disfrutar de la magia del concurso. La comparsa de Dos Hermanas El hombre de los mil rostros fue la encargada de abrir la representación sevillana este domingo en la primera sesión de preliminares, una fase que se alargará hasta el 11 de febrero.

La 'chirigota de Sevilla' busca sucesora

Sin el grupo sevillano de José Antonio Alvarado en el concurso desde hace dos ediciones, otras agrupaciones han destacado en los últimos años para hacerse con el relevo como referencia sevillana en Cádiz. La última participación de la que era conocida como la chirigota de Sevilla en el Falla fue en 2014 con Los shunténticos chunguitos. Entonces, la propuesta parodiando al programa Hermano Mayor dejó a la chirigota por segundo año consecutivo en los cuartos de final.

La decepción acabó aparcando al grupo que había derribado barreras sevillanas en el Falla. La primera agrupación íntegramente de la provincia que se había colado en toda una final, la de 2006. Fue con Esto es pa verlo y se llevó un tercer premio. Un lustro más tarde, con Los niños cantores de Viena y de Manolete,repitieron como terceros para su consagración definitiva.

La frustración acabó por apartar a una agrupación que ya era esperado en el Falla, aunque no a su autor, que en las dos últimas ediciones se hizo cargo de la autoría de la chirigota del Love junto a Juan Carlos Vergara, cosechando un segundo premio en 2015 con El que entra no sale. Este año, ya con el mítico grupo disuelto, ambos autores son cabezas de serie de la sesión de preliminares del 6 de febrero con Los malos de apendicity, formación en la que continúan algunos integrantes y se incorpora el Popo.

En busca de cubrir ese hueco, a la cabeza de la representación sevillana se sitúa por méritos propios la chirigota de Pablo de la Prida y Jesús Benárquez, que ha crecido mucho y lleva dos años quedándose a las puertas de las semifinales con Yo soy presa (2016), la Isabel Pantoja convicta que agradó tanto a los aficionados, y La mare que lo parió, en la que encarnaban a una peculiar Virgen María.

La agrupación de la capital ya venía llamando la atención con tipos y letras frescas desde ¡No me ralles! (cuartofinalistas en 2012), Estamos en casa (preliminares 2013); y ¡Cogerlo ahí! (cuartofinalistas en 2014), con la que definitivamente se labraron un nombre en el teatro.

Se estrenan el domingo 29 de enero con Esta chirigota, cae bien,como terceros en una sesión en la que el cuarteto del Gago, que defiende primer premio con Lo que el viento se llevó, es cabeza de serie.

La otra chirigota a tener muy cuenta, también de la capital, es la conocida en Sevilla como la chirigota deLos niños, el año pasado cuartofinalistas, por segunda vez, con Dando la talla. El partido que le sacaron al tipo de unos chavales que sufrían yendo de compras con sus novias gustó mucho, sobre todo el popurrí, y su no inclusión por parte del jurado en semifinales causó un buen revuelo en las redes sociales entre el público sevillano.

El grupo escrito por Carlos Acal Carmona y Francisco Javier Ramos Rueda, con música de Jorge José Medina Cebada y Alfonso Miguel González de la Flor, debuta con Manolo el del bombo en una de las mejores sesiones de preliminares, la del domingo 5 de febrero, junto a la comparsa de Martínez Ares, La Eternidad, actual primer premio con Los Cobardes, y el coro de Luis Rivero, cuarto premio con La Corte y que trae este año El mayor espectáculo del mundo. Dispondrá así de uno de los mayores focos de unas clasificatorias que estrenan formato, con no más de siete agrupaciones por sesión, sólo un coro en las sesiones en las que lo hay y sin descanso.

Calidad y morbo en la comparsa

Otra agrupación con gran trayectoria reciente en el Falla es la comparsa de José AntonioAlvarado y Antonio Díaz Parrado, también de Sevilla capital. Ambos han logrado el pase a los cuartos de final por méritos propios en tres de sus cincos participaciones en el concurso intercalándose o compartiendo en la autoría.

El pasado Carnaval se quedaron en preliminares con Los lunáticos, pero en 2015 sí pasaron el corte con La cabaña del loco. Este febrero no fallan a su cita con Cádiz bajo el nombre de No me toques las bolas. Inician su andadura el jueves, sesión que compartirán con el autor más laureado de la historia de la modalidad, Antonio Martin, que saca Ley de vida con comparsistas de su mítico grupo de Soplos de vida.

Y con recorrido de una década de forma discontinua en el teatro, regresa este año la comparsa de Javi Cuevas. Se trata de una comparsa que pese a su calidad nunca ha pasado el corte de preliminares, pero que en su última participación, con Los que barren pa casita en 2015, no dejó indiferente a nadie. Su repertorio dedicado íntegramente a Sevilla provocó que parte del público se volviera en su contra, especialmente a partir de una tanda de cuplés que fue interpretada como una provocación.

A pesar de algunos intentos de boicoteo, consiguieron acabar su actuación y acapararon protagonismo en la sesión y en el concurso, aunque se quedaron de nuevo en clasificatorias. El año pasado Javi Cuevas anunció que inscribirían con Lo que queda por barrer, pero finalmente no llegaron a hacerlo porque no podían ensayar a causa de que seguían teniendo contratadas bastantes actuaciones con la comparsa de la controversia.

Su regreso con Los culpables atraerá las miradas. Comparten cartel el 7 de febrero con Tres mil años, de Pepito el Guitarra y Antonio Rivas, semifinalista en 2016 con Un país llamado de Cádiz.

Siete debutantes

De las 27 agrupaciones sevillanas, siete pisarán el Falla por primera vez. Se trata de las comparsas Los patitos feos (Fuentes de Andalucía), Los astutos (Alcalá), La leyenda de los guardianes (Alcalá) y Camina diablo. (Dos Hermanas); y las chirigotas Los gilipuertas (Camas), Los que nunca tiran la toalla (Sevilla) y Mi primera cita(Los Palacios y Villafranca).

La agrupación fontaniega debuta el día 6 de febrero en una de las sesiones más flojas de las preliminares. Con letra y música de José María Rodríguez Miranda, se trata de un grupo de voces masculinas que sigue la tendencia iniciada por Jesús Bienvenido el pasado concurso incorporando sólo a una mujer.

De la chirigota palaciega, que se estrena el 27 de enero, cabe destacar que cuenta con la autoría de dos cuarteteros consagrados en el Falla como Javier Aguilera y Carlos Pérez. Compartirán sesión con el coro de Julio Pardo, Por Andalucía, y la chirigota del Barrio, El lado oscuro..Cai!, el año pasado cajonazo en cuartos con Los Kichi. También conviene seguir esa noche a la comparsa de la capital La cuenta atrás, de José Javier Puerto, que espera dar el salto a los cuartos en su tercera incursión en el concurso, este año compartiendo autoría con David Castro Fernández.

El coro de Sevilla se consolida

Repite por quinto año consecutivo el coro de la capital, este añoCoro Los del Río. Con letra de Rafael Mora Gordillo, intentará al menos lograr de nuevo su hasta ahora cota más alta en el concurso, el pase a cuartos logrado en 2015 con Los Mercaderes. Abrirán la noche en la que canta la comparsa de Javi Cuevas el 7 de enero.