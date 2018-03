César Bona, uno de los 50 mejores profesores del mundo, en Gines

El conocido maestro y escritor César Bona, nominado como uno de los 50 mejores profesores del mundo según el Global Teacher Prize, ofrecerá el próximo 15 de marzo en Gines su visión sobre el mundo de la educación a través de una conferencia, bajo el título Mira a tu alrededor. La cita, que tendrá lugar en el Pabellón Cubierto Municipal a las 18:30, está organizada por la delegación de Educación del Ayuntamiento, y en ella Bona explicará su punto de vista sobre distintos temas educativos, haciendo hincapié en el carácter de las personas como seres sociales, lo que hace que nuestra actitud influya en quienes tenemos alrededor, destacando por ello la necesidad de actitudes como la empatía, la capacidad de escucha, la reflexión o el pensamiento crítico, entre otras.

Licenciado en Filología Inglesa y diplomado en Magisterio en Lengua Extranjera por la Universidad de Zaragoza, Bona cuenta en su haber con numerosos galardones relacionados con la educación, como el Premio Magister de Honor por la Plataforma de la Escuela Pública; el Premio Crearte del Ministerio de Cultura en dos ocasiones por su estímulo de la creatividad, o la Cruz José de Calasanz, máxima distinción en la educación aragonesa. Además, ha obtenido la Mención de Honor en el International Children Film Festival of India por la película de cine mudo The importance of being an Applewhite y recientemente ha formado parte del Jurado de los Premios Princesa de Asturias en la categoría de Comunicación y Humanidades. Es también autor de varios libros, como La nueva educación (2015) o Las escuelas que cambian el mundo (2016), utilizados como manuales de referencia en numerosas universidades.