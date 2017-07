Claves básicas para unas vacaciones muy naturales

A pesar de que la idea de unas vacaciones no pasa por tener problemas de salud, la excesiva exposición a los aires acondicionados, el cambio de rutina, el interés repentino por practicar deporte o el aumento de los ratos de ocio en la calle pueden hacer que, además de visitar y disfrutar de los encantos turísticos del lugar de vacaciones, el veraneante añada a las rutas el paso por el centro de salud.

Durante estos días de verano es fácil descuidar las costumbres y relajarse más de lo debido. Para evitarlo, hay cinco pasos fundamentales. En primer lugar, comer mejor y más saludable con alimentos en los que predomine el verde. Más vegetales, frutas y verduras frescas, que al mismo tiempo que ayudan a luchar contra la canícula, aportan beneficios al organismo.

Aunque la práctica de deporte es muy aconsejable no se debe dejar todo para el verano

Pero estar de vacaciones no es excusa para bajar la guardia sobre la procedencia de los alimentos que se consumen. Ahora bien, casi tan importante es la nutrición como la hidratación. Y no sólo se trata de beber agua, también están las comidas hidratadas, como las verduras al vapor. Cuando el organismo pierde líquido en verano o haciendo ejercicio, lo más saludable para recuperarlo es el agua porque otros líquidos como refrescos o bebidas gaseosas incorporan grandes cantidades de azúcar. Para conseguir una correcta hidratación, no es suficiente con beber con las comidas. Para conseguirlo, el truco es dar pequeños sorbos entre horas y no esperar a tener sed.

En qué ocupar el tiempo libre es otro de los puntos para no descuidar la salud en verano. El turismo ecológico es una de las alternativas para las vacaciones que cada vez gana más adeptos. De este modo, al tiempo que se conocen lugares nuevos, se cuida el medio ambiente y se crea conciencia ecológica.

Ahora bien, además de las rutas por la montaña o las visitas a entornos naturales, convirtiéndose en exploradores temporales, hay una manera de ecoturismo que implica el alojamiento en hoteles completamente respetuosos con el entorno. Es decir, son edificios e instalaciones que han sido construidos de forma sostenible y que llevan su compromiso con la naturaleza hasta el punto que reciclan y utilizan recursos naturales.

Pero también se puede ser respetuoso con el medio ambiente con el medio de transporte utilizado en las rutas o para llegar al hotel. El tren, la bicicleta o andar son las opciones más en consonancia con unas vacaciones imbuidas por el espíritu de lo natural.

Por último, la práctica de deporte es otra garantía para tener unas vacaciones saludables. Eso sí, aunque la práctica de deporte con regularidad ayuda a prevenir enfermedades y a mejorar la salud mental, hay que tener en cuenta que no se puede acumular todo el ejercicio físico que se debería hacer durante un año en un mes o un par de semanas de vacaciones.