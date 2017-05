Comida con don de gentes

Gastrea se define como una empresa de marketing gastronómico. Adaptan vehículos para la venta ambulante de comida, los conocidos como foodtrucks. Este concepto permite a sus usuarios viajar y reunirse en torno a los sabores. Javier Ocaña, periodista de profesión y uno de los gestores de esta empresa sevillana, asegura que "no venden perritos calientes, con todos los respetos para estos negocios. Aquí se trabaja cocina de vanguardia". La imagen que luce la carta de Gastrea es un lobo, "porque se pasa todo el día buscado comida", afirma Ocaña sentado en una mesa en el patio del Museo de Carruajes, donde una de las foodtrucks de la empresa participa en un evento social y donde el emprendedor reseña que es un modelo de negocio dedicado al "turismo gastronómico".

Los interesados en este tipo de "turismo gastronómico" pueden acceder a la web de Gastrea. Allí comprobarán como no sólo es posible acceder a su vehículo en alquiler, sino que fabrican o adaptan cualquier tipo de transportes para foodtrucks con todas las homologaciones para su explotación comercial. Los modelos pueden ser diversos, desde los clásicos vintage, pasando por caravanas, hasta camiones modernos para chefs que quieren dar caterings. "La semana que viene entregamos un camión al cocinero Enrique Sánchez, del programa de Canal Sur Cómetelo", cuenta Ocaña.

400Euros. Es el precio del alquiler de uno de estos vehículos por un día; la venta puede alcanzar los 30.000

Cualquier persona, desde poco más de 400 euros, puede disfrutar un día de uno de estos vehículos. Por otro lado, los precios de adquisición oscilan entre los 11.000 y los 30.000 euros, costes que pueden llegar a alcanzar los transportes de alta gama destinados a la cocina industrial. "Estamos hablando de un trabajo completamente artesanal", apunta el sevillano.

Los orígenes del foodtruck datan de finales del siglo XVII en lo que hoy es Estados Unidos. En esa época, los carros arrastrados por caballos ya se convirtieron en comedores móviles. A medida que se fueron creando las grandes ciudades, la comida callejera pasó de ser una novedad a convertirse en una tradición para la sociedad americana. En la actualidad, es un fenómeno que se ha extendido por todo el mundo. En Europa son conocidos los festivales de Londres, Holanda o Roma. En España, los pioneros son una empresa de Bilbao que responde al nombre de Foodtruckya. En los últimos años, se han llevado a cabo actos importantes en Madrid, Barcelona, Valencia o Extremadura. En Sevilla, está naciendo. "Nosotros nos sumamos a Gastro Sevilla, que se celebró el pasado mes de abril en el Muelle de las Delicias, y trabajamos en un gran festival para el mes de septiembre", detalla Ocaña.

En la jornada en el Museo de Carruajes, Gracia y Amaya son dos clientas del foodtruck. Están sentadas en una de las mesas bajo la sombra de un naranjo. Han elegido tomar dos cervezas para combatir el calor de Sevilla. Gracia asegura que "no conocía esto del foodtruck; lo había escuchado alguna vez en la tele".

El auge de los foodtrucks puede ser una competencia incómoda para los restaurantes. "Fabricar y adaptar un vehículo es más barato que montar un restaurante. Aunque nuestro objetivo es convivir con los restaurantes, no competir con ellos", asevera el empresario.

Nicola Palmieri es un fotógrafo italiano (vive en Sevilla desde hace 16 años) y colabora con Gastrea. Uno de los productos estrella del evento gastronómico es el tomate seco, que exporta de Sicilia. Tiene un proceso de tratamiento muy particular: después de la recogida, lo abren por la mitad, los echan en sal y, por último, la luz solar se encarga de secarlos durante seis o siete días. Palmieri explica que, "cuando el producto ya está aquí, yo lo enlato y le añado alcaparra, laurel, orégano y una guindilla. Todo esto es maridado con un aceite de oliva virgen extra, natural de Sevilla". Como buen fotógrafo, no duda que "la estética es lo que somos. Y en la comida es fundamental porque la gente come con la mirada".