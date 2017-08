Consejos para evitar incendios en el hogar

Los incendios domésticos son uno de los principales siniestros que se producen en las viviendas españolas. De hecho, durante el año 2016 se estima que se registraron un total de 17.290 incidentes por incendio en edificios de viviendas. Para evitar que se produzca cualquier fuego en el hogar, no sólo se deben tomar precauciones en el interior de la vivienda. Quienes viven en comunidad deben tener en cuenta que su hogar está expuesto también a los problemas que puedan surgir en las casas vecinas o en las zonas comunes de los edificios y que pueden provocar un incendio. La propagación vertical del fuego hace que los pisos superiores estén más expuestos.

Desde HomeServe, empresa especializada en la gestión integral de siniestros y reparaciones, ofrecen una serie de consejos para evitar que se produzcan incendios en la vivienda y para reducir su impacto.

El primero de ellos es no sobrecargar los enchufes. Es importante conocer la capacidad de las tomas para no sobrecargar los enchufes con aparatos que demandan una elevada potencia, así como hacer revisiones periódicas de las instalaciones por parte de especialistas. Desde HomeServe aconsejan la instalación de cables libres de halógenos, ya que son resistentes al fuego y tienen una excelente capacidad para no propagar el incendio.

Usar tratamientos ignífugos es otra opción. Si vive en una casa de madera o con gran cantidad de revestimientos de este material, es conveniente usar tratamientos ignífugos. Para ello, se deben aplicar los productos necesarios en el interior de la vivienda, ya que si se dan en el exterior determinados tratamientos pueden perder propiedades en contacto con factores ambientales.

Cortar el gas y la electricidad en ausencias prolongadas. Durante las vacaciones es conveniente cerrar las llaves de gas y apagar los distintos aparatos eléctricos que puedan provocar un incendio.

Es importante extremar la limpieza en jardines. Si su vivienda cuenta con zona ajardinada, es aconsejable evitar que se acumule vegetación seca y tener especial cuidado con el mantenimiento de los caminos para que é stos se encuentren limpios de maleza. Así evitará que se propague un incendio.

Utilice materiales resistentes al fuego. Para viviendas cercanas a zonas forestales, es conveniente que los materiales en los que estén construidos el tejado y la fachada sean resistentes al fuego como es el caso de la pizarra, el ladrillo o el cemento, entre otros.

Extreme las precauciones con un extintor y elementos decorativos ignífugos. Se aconseja contar con un extintor en las viviendas para poder apagar pequeños incendios o fuegos en primera fase. Además, el cigarrillo es una de las principales causas de origen de los incendios domésticos, por lo que contar con elementos decorativos de tejidos ignífugos, por ejemplo, en alfombras o cortinas ayuda a prevenir posibles fuegos por despistes humanos.