Diseños que evocan al baile clásico flamenco

La moda flamenca que se ve por el Real dista mucho de la que se luce por las pasarelas. Los desfiles permiten a los diseñadores dar rienda suelta a su imaginación y crear colecciones atrevidas y arriesgadas. Es el caso de José Mª Tarriño, quien presentó en la pasarela We Love Flamenco su última colección, Flashmenco, compuesta por 20 modelos.

Con el negro como hilo conductor de la misma, con el que juega a recordar a la fotografía en blanco y negro, la colección de Tarriño tiene una clara inspiración en el baile clásico. En ella se aprecia la sencillez, la sutileza y la elegancia con un toque de sofisticación. "Es muy fácil llamar la atención, pero distinguirse no", apunta el diseñador. Por eso, a la hora de elaborar sus confecciones recurre a los tejidos vaporosos, que le aportan movilidad a los vestidos, a los encajes e incluso al tul. "En esta colección he utilizado mantones, que son básicos en la cultura flamenca, pero he utilizado técnicas diferentes al bordado, como la sublimación ", apunta Tarriño.

Acostumbrado a combinar, el diseñador quiso reflejar en Flashmenco cómo el flamenco, tan puro en su origen, comenzó a fusionarse con otros estilos y dio como resultado melodías que al reproducirse sonaban naturales. Esto lo refleja en la combinación de tejidos y el empleo de telas que no se asocian, en un principio, con la moda flamenca, como el terciopelo. Pero, al igual que los estilos musicales, la sutileza con la que hace las mezclas también resulta muy armoniosa.

En todos los diseños de su colección se aprecia una característica clave de José Mª Tarriño. Él siempre busca que sus prendas sean ponibles, que se adecuen a cada mujer y que en ningún momento las haga sentir incómodas. Por eso sus diseños resultan sencillos y pueden ser adaptables para cualquier otro evento en el que la mujer desee llevar reminiscencias flamencas.

Tarriño, que lleva 15 años en el mundo de la moda flamenca, dice ser un arriesgado en cuanto a sus propuestas porque huye de los convencionalismos y busca acercarse a las bases flamencas para rescatar la esencia sin que sea necesario sobrecargar los diseños.