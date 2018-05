Enredos en la peluquería

Ir a ver una obra de teatro y oler a laca, a tintes o acondicionador de pelo no es, precisamente, lo más usual. Sin embargo, no es imposible e, incluso, puede que le coja el gusto. La compañía de origen cordobés Parada Visual Teatro lleva desde hace un año experimentado con Judas, obra que tiene por escenario los salones o peluquerías que aceptan ser las tablas de este creación. Este viernes, se estrenan en Triana, concretamente, en la Peluquería Mdv (C/ San Jacinto, 68), a las 21:00. Su aterrizaje ha creado el efecto reclamo y ya son más los establecimientos que están interesados en acoger esta iniciativa. El próximo, una peluquería en Pastor y Landero el viernes 25 de mayo.

Tras representar medio centenar de funciones en Córdoba –ciudad de la que partieron–, Málaga, o Madrid –en el barrio de Malasaña, donde permanecieron varios meses–, desembarcan en Sevilla. Al frente de este proyecto, Miguel Marchal y Patricia Fresno, como escritores y directores, y Laura López y Sabina Vicente, como actrices. "Empezamos en 2016 adaptando y trabajando la obra y, en abril de 2017, empezamos a moverla por las peluquerías de Córdoba", explica Miguel Marchal, que cuenta el origen de esta investigación teatral: "Teníamos ganas de hacer teatro, algo diferente. Entrar en los circuitos de las salas es complicado y decidimos experimentar, llevar el teatro a otro público y de otra mañera".

Procedentes del mundo del cine, Marchal y Fresno explican como localizar un escenario con el atrezzo ya colocado, en un espacio real, también les resulta cómodo. Así que, dicho y hecho, optaron por cambiar la sala por el salón (de belleza) y plantear una forma nueva de hacer y ver teatro.

El boca a boca o el contacto directo con las peluquerías hacen posible que estos establecimientos se abran a Judas. En la mayoría de los casos, les sirve de promoción del local y para atraer a nuevos clientes o aportar un valor añadido a la empresa. "De hecho, esta peluquería de San Jacinto ya nos ha propuesto repetir", detalla el director. "El aforo depende del tamaño del local. El público puede pensar que, al tratarse de algo más cercano, tiene que interactuar, pero puede estar tranquilo, aquí sólo se viene como espectador", añade la directora.

Lo que sí queda claro es que la diversión está garantizada. Judas es una comedia que trata de las relaciones humanas. Dos peluqueras, jefa y empleada, mantienen una relación que parece perfecta, pero un día, en el cierre del negocio, todo se derrumba. El corte (la entrada), 10 euros (reservas en judaslafuncion@gmail.com o en el 650 846 345).