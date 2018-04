Entretelas de una saga emigrante

En los años cincuenta, Antonio Padín abandona Galicia rumbo a Argentina en busca de una vida mejor para su familia. Treinta años antes, su abuelo Manuel emprendió la misma hazaña, aunque nunca regresó. Ahora Antonio se marcha con una promesa a su mujer: "Volveré a buscarte". Así arranca la primera novela de la periodista Pilar Cernuda, que mañana firma libros a las 19:00 en la librería Isla de Papel (Puerta del Osario, 14).

Bajo el título de Volveré a buscarte (Editorial La Esfera de los Libros), la novela de Cernuda contiene todo lo necesario para que un libro de este género triunfe. Una historia familiar, un mundo de salones elegantes del Buenos Aires de los años cincuenta y un amor apasionado que hará resquebrajarse la promesa del protagonista y le obligará a elegir entre el deber o la pasión. Con historias paralelas y cruzadas, y un hilo conductor atípico y estremecedor, Volveré a buscarte es ficción que bebe de la realidad más cercana de la periodista. Natural de Galicia, Cernuda creció con las historias que escuchaba en la aldea de sus progenitores (Salnés, Pontevedra). Migración, analfabetismo, el comienzo de una nueva vida y la angustia del que se queda esperando. "Esta historia es la de una saga de emigrantes, como tantos otros que hubo en Galicia, y la de las mujeres que se quedaron esperando su regreso. Son personajes ficticios que nacen de las historias de las mujeres gallegas, de las viudas de los vivos de las que hablaba Rosalía de Castro", señala Pilar Cernuda. En pleno apogeo de la migración, muchas mujeres gallegas quedaron a la espera de un regreso que, en muchas ocasiones, nunca se produjo. Sin apenas noticias de sus familiares emigrantes, la espera, la falta de información y la preocupación supusieron una auténtica tortura. Por eso, Volveré a buscarte supone un homenaje a las mujeres que aguardaron promesas por cumplir y a los hombres que marcharon buscando cumplir sus sueños.

Volveré a buscarte son historias que impresionaron a la autora, que le quitaron el sueño y que, a su vez, provocaron en ella una profunda admiración. "Este libro te hace llorar", afirma Cernuda. Acostumbrada al análisis políticos y con más de veinte libros de actualidad política, la periodista tenía claro desde el principio la temática de su novela. "La historia la tuve clara desde el primer momento y escribir una novela me hacía mucha ilusión. Era un reto al que quería enfrentarme desde hacía tiempo", señala la periodista. A pesar de dar con la idea narrativa tan pronto, el proceso de documentación le llevó mucho tiempo. "Parte de la trama se desarrolla en el Buenos Aires de los años cincuenta, el de la inmigración, y para ello tuve que profundizar en cómo eran los viajes de los que emigraban, cómo eran los barcos en los que emprendían tal odisea, en qué comían, en cómo era su vida una vez que llegaban a Argentina... Fue un proceso largo, pero fue lo que más me gustó", apunta Cernuda. Con una dilatada carrera en los medios (actualmente colabora en Espejo público y en Onda Cero, además de publicar sus columnas en una treintena de periódicos, entre ellos, los del Grupo Joly), Pilar Cernuda aborda en esta ocasión, y por primera, vez la novela. "Este género es muy diferente al periodístico; era un reto conmigo misma y me apetecía mucho afrontarlo. En Volveré a buscarte me daban pudor los sentimientos. Cada personaje experimenta lo que imagino que sentiría yo en esas circunstancias, por eso me da reparo que el lector adivine que podrían ser mis sentimientos", comenta la autora.

Volveré a buscartees, en definitiva, una historia que habla del amor y el olvido, de la distancia y el compromiso, de mujeres fuertes, de hombres que sueñan, de sentimientos y de esperanza. Una espinita literaria que Pilar Cernuda necesitaba sacarse y que al lector se le clava en el primer renglón.