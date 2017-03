Selu: "Recuerdo dar tumbos por la Palmera vestido de borracho"

El Selu regresa esta noche a Sevilla. La que será la cuarta actuación en un mes de la chirigota más importante del carnaval gaditano será en el Teatro de Triana, en el número 17 de la calle Conde de Bustillo. Los aficionados tienen la oportunidad de disfrutar del cuarto premio del pasado concurso y una antología en la que está muy presente el primer premio de 2016, Si me pongo pesao me lo dices, con Juan de nuevo a la espalda. Otra oportunidad del chirigotero para reencontrarse con el que dice que es su público más fiel, el gaditano aparte.

¿Han venido ya mucho Las Suegras por Sevilla?

- Hemos estado ya tres veces en el Falla en Sevilla, en Fibes. Sevilla es una de las ciudades que más consumen carnaval aparte de Cádiz. Tras el gaditano, es nuestro público más fiel.

- ¿Cuándo cantó por primera vez la chirigota del Selu en Sevilla?

- Me recuerdo vestido de borracho dando por tumbos por la Palmera. Antes creo que habíamos venido con otras agrupaciones, pero con Los Borrachos (El que la lleva la entiende) vinimos varias veces ese año. Incluso actuamos en la Expo'92, que al igual que la chirigota cumple ahora 25 años. Fue una noche memorable. Vinimos para cantar y una vez allí nos dijeron que la gala, creo que era la del broche de oro de la exposición, la retransmitían en directo por Canal Sur. Tuve que llamar a mi casa para que pusieran la tele".

- El año pasado, con Juan y Si me pongo pesao me lo dices imagino que vendrían varias veces también. ¿Cómo ha hecho para no bajar la calidad a pesar del gran número de actuaciones que han tenido por ese pelotazo de chirigota?

- He perdido la cuenta de las veces que vinimos, pero fueron muchas. Es complicado. Las suegras son un personaje totalmente diferente al del año pasado, que prácticamente eran dos personajes diferentes en una misma chirigota manteniendo un diálogo carnavalesco. Este personaje también tiene un diálogo con su nuera, pero es totalmente diferente. Es complicada la transición de un año a otro después de una agrupación que guste tanto. Es inevitable la comparación. Pero no solemos dar bajones. Después de Los Borrachos ganamos también con Los Ricos (Con el sudor del de enfrente). Y cuando no hemos ganado, como con Las Marujas después de Los Lacios, con el tiempo nos hemos dado cuenta que, como con Las Pepis, son de los personajes que más ha calado en la gente.

- Y Juan ha llegado hasta el mismísimo Liceo de Barcelona...

- Eso ha sido sublime. Empezamos con la chirigota del año pasado cuando el publico de Barcelona, con el teatro lleno, esperaba a Las Suegras. Cuando aparecimos con Juan para interrumpir a Modesto Barragán y Manolo Casal, que presentaban la gala, el teatro se caía. Hicimos parte del repertorio de Si me pongo pesao me lo dices y luego de la chirigota de este año. Fue increíble la reacción del público en todo momento. Una experiencia para contársela a los nietos.

- Usted, que lleva más de 30 años al pie del cañón con su chirigota, ¿cómo ve el futuro de la chirigota cuando las de su quinta vayan dejándolo?

- Siempre pasa que la gente reclama cosas nuevas. Algunas triunfan y al poco pasan de moda. Cada año se pone la piqueta más alta y la exigencia es cada vez mayor. Antes te podías permitir hacer un pase malo, pero ahora hay que tratar de da un golpe en la mesa en cada pase. Ahora el concurso se puede ver entero y se analiza de principio a fin. A pesar de esa exigencia, siempre hay algo que sorprende y se une al la terna de nombres conocidos. Este año ha sorprendido la chirigota del Bizcocho con una propuesta muy arriesgada y siempre al tipo. Un reclamo diferente que nos ha gustado mucho. El año pasado irrumpieron Los Molina, con un sello más clásico pero que también fue la sensación. Cosas como estas nos demuestran que el Carnaval está muy vivo.

- Curiosamente, el legado del repertorio entero haciendo humor suyo y del Yuyu tiene más continuidad en la chirigotas sevillanas como No te vayas todavía y Esta chirigota cae bien que en las gaditanas. ¿Es eso un toque de atención a las agrupaciones gaditanas?

- Cada uno hace lo que quiere. Pasodobles enteros de humor, otros serios, otros un híbrido mitad serio y mitad humorístico. No porque en el pasodoble se haga humor es mejor que uno serio y viceversa. El pasodoble es lo que identifica al autor y el que fija el sello de cada uno. Lo importante es que sea de calidad. De esto pienso como de la música. Me gusta toda la música que sea buena. Sea flamenco, rock...Nosotros tratamos de resetearnos con un nuevo personaje todos los años. Se trata de ser crítico se una manera o de otra. Sea con humor o con seriedad. Hemos hecho siempre lo que nos ha gustado a pesar de que en un principio se nos criticara por ello. No critico lo contrario siempre que sea bueno.

- Este año se ha identificado en la chirigota del Bizcocho un estilo muy inspirado en el Yuyu. A Los Molinas se los identifica con la Viña. ¿Ve el Selu alguna agrupación que identifique con su estilo? ¿Cree que la verá algún día?

- Mis chirigotas son muy personales. El pasodoble de cada año no vale para el otro porque está hecho exclusivamente para el personaje que interpretamos. La melodía, la métrica... Es personalizado. Es mu difícil de cantar por ejemplo en una barbacoa. Es interpretación y es el personaje en sí. El cómo yo lo veo. Somos el personaje siempre. Por eso veo muy complicado que salgan autores parecidos o que se inspiren en este estilo, porque lo reflejado es algo muy personal.

- Primero fue el Yuyu, aunque no de forma definitiva, y ahora es el Love, uno de sus principales rivales en la tablas, el que ha decidido retirarse. ¿Ha echado mucho de menos esa rivalidad después de tantos años?

- Claro hombre. Mucho. Son muchos años compitiendo juntos. Me da mucha pena que ahora no salgan los dos. Somos muy amigos y hemos disfrutado mucho juntos. Además, enemigos no te quitas porque no participen en el concurso. Siempre salen nuevos de debajo de las piedras. Los Molinas, el Bizcocho...

- Que dure muchos años, pero ¿hasta cuando seguirá usted dando la misma guerra que sus suegras? ¿Está como una pera?

- No lo sé. Lo mío no es la obsolescencia programada...