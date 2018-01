Siete agrupaciones sevillanas en la pelea por la semifinales del Falla

Primera criba de agrupaciones en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC). Primeras alegrías y decepciones también para los carnavaleros sevillanos, que cada año tienen más protagonismo en el Gran Teatro Falla. A siete agrupaciones, cuatro comparsas y tres chirigotas, les toca celebrar el pase a los cuartos de final del concurso: Las irrepetibles, Pueblo llano, Una corrida en tu cara, Los crazy de los 40, La inoportuna, No te quemes todavía y La cumbre. También supera el corte ¡Qué caló!, grupo de Cádiz con la autoría de Antonio Pedro Serrano, El Canijo de Carmona. El resto se despiden.

En la modalidad de chirigotas, más o menos lo esperado. Pasa el corte Una corrida en tu cara, de Pablo Prida, Los crazy de los 40, de José Antonio Alvarado, y No te quemes todavía, de Antonio Álvarez El Bizcocho, sensación de la pasada edición del concurso con No te vayas todavía y el fiambre Manué. Se echa sobre todo de menos en la siguiente fase a la chirigota Campeones por cojones, que con una original idea agradó mucho en su estreno, pero no lo suficiente para que el jurado le concediera el "Apto", novedad en el sistema de puntuación de esta edición que hace que las agrupaciones no arrastren los puntos de las clasificatorias.

La agrupación de Prida, que actúa este mismo lunes, ha sido una de las protagonistas de las preliminares de forma inesperada por la denuncia que la hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, Andrea Janeiro, ha presentado para que retiren del repertorio un cuplé en el que hacen chistes con su aspecto físico. La polémica ha suscitado un profundo debate en los límites del humor en el Carnaval y ha sido noticia a nivel nacional. Hace incluso replantearse el rumbo que experimentarán los repertorios en el COAC con la amenaza que supone el que empiecen a llegar querellas de famosos por unas parodias que siempre han sido una tónica general en el concurso.

Los crazy de los 40, que vuelve a concursar tras tres años se ausencia, regresó revitalizada y con buenos golpes y se jugará el pase a semifinales el martes. Muchas opciones de estar en la siguiente fase tiene también el grupo de El Bizcocho, que canta el jueves. Mirado con lupa para ver si lograba seguir la estela de su chirigota que tanto caló en el aficionado el pasado año, No te quemes todavía, con tipo de inmigrantes vendedores ambulantes en la playa, dejó un buen sabor de boca con un repertorio muy completo que parece situarlo de nuevo entre las agrupaciones más destacadas de la modalidad.

Mención aparte merece El Canjijo de Carmona, el autor sevillano más consagrado en Cádiz, que con sus patriarcas gitanos actuará el sábado en busca del pase a una fase en la que es un fijo. Con un giro a su estilo, este año intenta volver a una final tras seis años sin meterse en una.

Gratas sorpresas en comparsas, con especial protagonismo de la mujer. Dos agrupaciones sevillanas, Las irrepetibles y La inoportuna, contribuyen al hito de la presencia de cinco grupos de mujeres en los cuartos de final del COAC. Las primeras, de Alcalá de Guadaíra y con letra de Jaime Jesús Cruz Guillén, fueron protagonistas en las clasificatorias por un gran pasodoble a la víctima de La Manada, que ha sido reproducido en muchos medios nacionales y que se hizo viral en las redes. En la que es su tercera participación se estrenarán por primera vez en cuartos este lunes. Comparten función con la comparsa de Tocina Pueblo llano, nuevo grupo, que incluye también componentes alcalareños, que ha logrado el pase en su primera participación en el Falla.

La otra comparsa femenina, de Sevilla capital, es la única del concurso con autora, María Núñez García. Logra el "Apto" del jurado tras destacar en años anteriores con comparsas con Las de la resaca o Las luneras. Su turno será el miércoles, día en el que cantan otros dos grupos de mujeres: La niña del viento y La cara oculta de la luna.

El elenco de grupos sevillanos lo cerrará la comparsa La cumbreel jueves. El grupo, al que le escriben Juan Manuel Moreno Gandul y el reconocido autor gaditano Luis Manuel Rivero, regresa tras un año de descanso, pero ya sabe lo que es cantar en unos cuartos de final tras conseguirlo con Los traidores en 2016.