Feria de las Universidades en el San Francisco de Paula

El Colegio Internacional de Sevilla de San Francisco de Paula ha organizado para mañana sábado 17 de febrero (de 10:00 a 15:00) la Feria de las Universidades, una pionera iniciativa mediante la que los alumnos y familias acudirán al centro a conocer las distintas ofertas educativas de universidades nacionales y extranjeras, así como posibilidades de becas y otras experiencias relacionadas con Erasmus.

Aunque en anteriores ocasiones habían asistido universidades extranjeras, en esta edición la feria tendrá un marcado acento internacional. Así, están confirmadas las siguientes universidades: Universidad de Maastricht, Les Roches Global Hospitality Education, Universidad de Bristol, Universidad de Edimburgo, College of Humanities London, Frankfurt School of Finance and Management, Mooxye, University of Essex, University of Amsterdam, Shanghai University, Project Access/Oxford University, además de la Universidad Camilo José Cela y Universidad Pablo de Olavide.

Con esta iniciativa se ofrece al alumnado también una oportunidad de conocer de primera entidades como Project Access o Mooxye, que facilitan la preparación para el acceso universitario.