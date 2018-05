Guía de exposiciones para el fin de semana del 11 al 13 de mayo

Galería Delimbo. Blind Spot, de Stephen Smith y Jeroen Erosie, es el nombre de la muestra que puede verse en este espacio. 1. El horario de visitas es de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30, sábados de 11:30 a 14:00. C/ Pérez Galdós, 1.Casa de la Provincia. Este espacio acoge la muestra Sevillan@s Divers@s, del fotoperiodista Alejandro Antona. El horario de visita es de martes a domingos de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00. Plaza del Triunfo, 1.Galería Haurie. Hasta el 3 de junio permanece abierta la exposición Espacio común, de Carmen Márquez Prieto. El horario de visita es de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00, sábados de 11:00 a 14:00. C/ Guzmán el Bueno, 9.Studio Hache. Este espacio cuenta con una exposición colectiva de Isabel Andrada, Laura Corsini y Amaya O’Neill. Avenida de Cádiz, 7.Avenida de la Constitución. Este espacio acoge una nueva parada del itinerario Tras los pasos de Murillo. Se trata de una exposición de siete mupis que permiten al visitante conocer la serie de lienzos que Murillo pintó para el desaparecido Convento de San Francisco.Espacio 1 de 7. Tauromaquia y extrarradio. Arte industrial es la muestra que este espacio alberga hasta el 25 de mayo. Se trata de una exposición de escultura, pintura y grabado de los artistas Antonio Polo y Wenceslao Robles. C/ Pasaje de Zamora, 5.Sala Atín Aya. Este espacio acoge hasta el 17 de junio la exposición Intemperie, de Gonzalo Puch.Pabellón de la Navegación. Permanece abierta, hasta el 3 de junio, la exposición Van Gogh Alive: The Experience (Van Gogh vivo: la experiencia). Entradas entre 9 y 13 euros en ticketea.com. Abierto de 10:00 a 22:00. Camino de los Descubrimientos, 2.Caixafórum. La exposición Robert Capa en color puede visitarse hasta el domingo. Además, hasta el 17 de junio se puede ver ¡Agón! La competición en la antigua Grecia, con piezas del Museo Británico de Londres (The British Museum). De lunes a domingo y festivos, de 10:00 a 20:00. Fundación Cajasol. Hasta el 17 de mayo puede verse la muestra World Press Photo 2018. El horario de apertura es de lunes a sábados de 11:00 a 21:00, domingos de 11:00 a 18:00. Plaza de San Francisco, 1.Catedral. Durante todo el año, la Catedral acoge la exposición Murillo, la mirada de la santidad. El horario de visita es lunes de 11:00 a 15:30; de martes a sábados de 11:00 a 17:00; domingos de 14:30 a 18:00. 9 euros.CAAC. Hasta el 10 de junio se puede visitar la exhibición Ala Younis. Por otro lado, hasta el 2 de septiembre permanece abierta al público la exposición Jan Fabre. Estigmas (acciones y performances 1976 – 2017). Además, hasta el 16 de septiembre permanecer abierta al público la muestra Lea Lublin. Abiertas de martes a sábado de 11:00 a 21:00, domingos y festivos de 10:00 a 15:30. Camino de los Descubrimientos.Galería Zunino. Vuelve a este espacio la muestra De lo oriental, que puede verse hasta el 2 de junio. Una muestra dedicada a la cultura asiática con la participación de los artistas María Hesse, Alfonso Barragán, Eva del Fraile Fiz, Irene Mala, Raquel Eidem, Enrique Callahan, Lucia Arnau y María Luisa Beneytez. Abierta de martes a viernes de 17:00 a 21:00, sábados de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. C/ Sagasta, 4.Diwap Gallery. Puede que esto no le guste a nadie, de Alejandro Gines, es el título de la muestra que se puede visitar en este espacio hasta el sábado. El horario de apertura es de lunes a viernes de 10:30 a 20:30, sábados 11:30 a 14:30. C/ Feria, 40.