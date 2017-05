IV Torneo de Golf a favor de Proyecto Hombre

En tan sólo cuatro ediciones, el Torneo de Golf Proyecto Hombre Sevilla se ha convertido en un referente solidario y social para la sociedad sevillana. Los datos lo demuestran. En esta edición, lo patrocinadores del evento han rozado la veintena y los jugadores llenarán el campo, con un total de 168, a los que hay que sumar los presentes en la lista de espera. Como siempre, esta cita deportiva-solidaria se celebrará en el Real Club Sevilla Golf.

Durante todo el día se desarrollará la competición. Al finalizar la misma, y en torno a las 21:30, se procederá a la entrega de premios y el cóctel, al que acudirán unos 200 invitados, además de los golfistas y miembros del Real Club Sevilla Golf y de Proyecto Hombre, numerosos representantes de los patrocinadores, empresas y personalidades de la sociedad sevillana que quieren colaborar con la causa que se festeja ese día.

En cada categoría se otorgarán tres premios (primero, segundo y tercero), además del Trofeo Scratch, el Trofeo al Mejor Senior (señoras y caballeros; no acumulable), a la bola más cercana al Hoyo 13 (no acumulable), al drive más largo Hoyo 13 (no acumulable). Entre los participantes que no hayan obtenido premio se realizará un sorteo.

En la lista de patrocinadores aparecen empresas como Agrosevilla, Bankia, Catunambú, Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Covap, God Save My Swing, González Byass, Grupo Galia, La Caixa, Hospital Fátima, Instituto Español, Lexus, Liberbank, Maio Martínez Escribano, Servitel / Huweai, The Yago Foundation, Marsh y Trillo Comunicación.

El pasado año, sólo con la fila 0, se recaudaron unos 6.000 euros.

Proyecto Hombre cumplió el pasado año su primer cuarto de siglo como entidad especializada en la atención integral a personas con problemas de adicciones, promoviendo su autonomía, desarrollo personal y su integración social. Asimismo, desarrolla acciones para prevenir las adicciones.

Desde esta perspectiva, según se indica desde Proyecto Hombre, esta entidad trabaja por el desarrollo integral de la persona en todos los ámbitos de su vida (laboral, familiar, social e individual). Las distintas modalidades de tratamiento que llevan a la práctica representan las respuestas actualizadas que van incorporando, según las demandas o peticiones diarias y la propia evolución de las drogodependencias. Pero lo más importante de sus tratamientos es que las personas que lo hacen recuperan la confianza en sí mismas y logran vivir sin ningún tipo de dependencia o adicción. "Nuestra convicción es que la droga puede ser sólo un episodio superable en la vida de una persona".