Los Javis buscan lo auténtico en Sevilla

Son un todo un referente entre la juventud de este país. Jóvenes, con talento, implicados en el contexto social que les ha tocado vivir y muy carismáticos, Los Javis causan revuelo a cada paso que dan y con cada frase que dicen. Los populares profesores de OTy directores de La llamada ahora preparan nueva temporada de la serie Paquita Salas (Netflix) y en su afán por mantener el espíritu fresco de la serie se han desplazado hasta Sevilla para dar con la nueva súper estrella de la ficción. En una caravana en los aledaños del Mercado del Barranco, Los Javis y su equipo reciben, desde hoy hasta el sábado, a todo aquel que quiera participar en esta experiencia interpretativa.

Con tener la mayoría de edad como única condición, la pareja de directores convocaron a través de redes sociales tres únicos castings, el primero de ellos en Sevilla. En un vídeo de treinta segundos, los participantes deben mostrar sus dotes interpretativas y recrear cómo sería su reacción al subir a recoger un Goya. "Buscamos a una persona con carisma, auténtica y natural que encaje con el perfil de Paquita Salas; con independencia de si son profesionales o aficionados", señala Javier Ambrossi.

De ahí que muchos de los que esta mañana se acercaban a la cola lo hiciesen por el simple hecho de curiosear. Como Brenda y Lorena Rodríguez, dos hermanas que iban a cruzar al mercado para ver las coloridas flores. "Nosotras somos estudiantes y estábamos de paseo. Nos ha llamado la atención la caravana y nos hemos acercado a probar suerte", señalan las hermanas.

No eran las únicas que pasaban por ahí de casualidad y decidieron mostrar sus dotes interpretativas. Pedro Petrástilo, como se hace llamar de forma artística, acudía al mercado para comerse un plato de sushi. "Yo soy cantante en realidad, nunca he actuado. Me gustan los temas de Alaska y Las Nancys Rubias, que requieren mucha interpretación, por eso he visto el casting y ni me lo he pensado. Esto es una oportunidad que me da la vida y yo, que no tengo abuela, creo que soy un diamante por descubrir, por eso he dejado el sushi para luego", apunta el joven. Petrástilo, que instó a la organización a llamar a Los Javis para que lo vieran en directo, recogió su Goya como si llevara toda la vida haciéndolo y continuó con su plan culinario tras su primera incursión en el mundo de la interpretación.

Para Belén Nature (su nombre artístico), sin embargo, éste no era su primer casting. "He participado en anuncios, como figurante en la serie Allí abajo y voy a participar en una película con Rossy de Palma", cuenta antes de hacer su prueba. Sin los nervios de otros participantes primerizos, Nature se atreve a entonar la canción de La llamada mientras explica que su inspiración a la hora de preparar la prueba nace del yoga y el pilates.

Diversos perfiles se dieron cita en el mercado con la única pretensión de demostrar su valía y pasar un buen rato. "A raíz de La llamada el público ha demostrado que nos quiere mucho y que tiene interés por participar en nuestros proyectos. Esta forma de buscar un nuevo actor es la manera de agradecerles el afecto y lo implicados que están con nosotros, además de darles la oportunidad de disfrutar de una experiencia real como actores", apunta Javier Ambrossi. A sus palabras asiente Javier Calvo, que, además, añade que este sistema es una manera de que todo el mundo tenga acceso a la prueba sin necesidad de cumplir determinados requisitos. "Para hacer una prueba normal tienes que tener un representante y desplazarte a distintas ciudades, nosotros damos la posibilidad de enviarnos vídeos y así poner al alcance de todos esta oportunidad", concluye.

Calvo y Ambrossi son abanderados de la naturalidad, la espontaneidad y la naturalidad y así hacen saber a sus seguidores qué es lo que buscan en este nuevo personaje. "Da igual la edad, el sexo o la formación, lo que queremos es alguien con carisma, espontáneo y fresco; que encaje en Paquita Salas", explican Los Javis. Los sevillanos naturales, espontáneos y con carisma están de enhorabuena; pueden probar suerte hasta el sábado en el Mercado del Barranco.