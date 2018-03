Lombo canta por Bambino

Maestranzael Teatro de la Maestranza acoge hoy a las 20:30 el concierto 50 años cantando. Homenaje al Raya. Se trata de un recital homenaje al artista onubense Antonio González Merchante, El Raya, conocido intérprete de sevillanas y fandangos con el grupo Los Rocieros y en solitario. En el espectáculo participan artistas de distintas disciplinas, como Los Morancos, Jesús Quintero, Los del Río, María del Monte, María José Santiago o Rafael Riqueni, entre otros.

Antonio González Merchante se define como un "ave solitaria que canta sevillanas y fandangos". En las horas que faltan para el homenaje el artista se muestra ilusionado. "Más de treinta artistas celebran conmigo que llevo 50 años cantando. Estoy tan nervioso y emocionado como el primer día que subí a un escenario", señala. El precio de las entradas va de los 26 a los 40 euros, disponibles en generaltickets.com.

Por otro lado, en estreno absoluto en el Teatro de la Maestranza, Manuel Lombo presenta el sábado y el domingo (20:30) su nuevo disco dedicado a la figura de Bambino. No se trata, según el cantante, "de rendir homenaje ni de reivindicar a un artista que está más que reconocido y homenajeado. Simplemente voy a disfrutar y a poner en mis labios y mi corazón las canciones con las que tanto disfruto y tanto me hacen soñar de este genio utrerano", señala Manuel Lombo. "Ahora me gustaría recordar sus primeras canciones, sus grandes éxitos y otros no tan conocidos que encierran la emoción y la euforia de uno de los artistas de más calidad que ha dado Andalucía", sentencia. Localidades de 26 a 38 euros en generaltickets.com.