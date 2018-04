Magia bajo la carpa

Hay citas que suenan a Feria y que son esperadas de año en año como la del circo. Esta vez, además, la novedad es total porque llega por primera vez el Circo Sensaciones dispuesto a convertir en un gran mundo de magia, asombro e ilusión la carpa instalada en el Real del 13 al 22 de abril. Bajo el título The Show must go on, quienes asistan al mayor espectáculo del mundo podrán ser testigos de un concepto de circo donde todo está preparando para desconectar de la rutina y dejarse llevar por un continuo estado de asombro, con los ojos con los que los niños descubren el mundo.

Al frente de esta empresa de los sueños, los hermanos Álvarez, que juegan en casa, puesto que son una familia del Cerro del Águila. Los hermanos Inés, Miguel y Antonio Álvarez son la octava generación de una saga con más de 200 años de historia circense en su ADN. Un modo de vida que han sentido suyo desde siempre. De hecho, Miguel y Antonio Álvarez comenzaron a trabajar en la pista a las edades de 4 y 7 años respectivamente.

Desde entonces, los hermanos Álvarez llevan casi 25 años mostrando su concepto de circo por todo el mundo. Algo que este año podrán mostrar bajo la carpa de 42 metros de diámetro instalada en el Real con capacidad para 1.600 personas aproximadamente. Toda una vida dedicada al más difícil todavía con una profesionalidad avalada por hechos como la organización desde hace nueve años del Festival Internacional de Circo de Albacete o ser representantes de España en el Festival Internacional de Circo de Montecarlo en los años 1985 y 1993. Para refrendar esta exitosa carrera, en 2010 el Circo Sensaciones ganó el Premio Nacional de Circo. El galardón fue concedido por la alta calidad del número de equilibristas en la doble cuerda elástica y por la inclusión en sus funciones de las nuevas formas de expresión circense, combinando música, danza y otras manifestaciones artísticas.

Antonio Álvarez destaca que estar en la Feria de Abril es un sueño hecho realidad: "Llevamos muchos años con ganas de estar aquí. Hay muchos recuerdos de nuestra infancia y de las historias de los abuelos y bisabuelos que montaban el circo cuando la feria aún era de ganado".

Ellos, que saben desde siempre lo que significa el circo de la Feria en los niños sevillanos, tienen un objetivo claro: "Que vuelvan a sentir a este espectáculo como lo que era hace muchos años. Hemos traído un espectáculo único a la altura de lo que se merece la ciudad y su fiesta", comenta Antonio Álvarez.

Para ello cuenta con un espectáculo que mantiene la esencia del circo de toda la vida, fusionando diferentes artes escénicas para dar como resultado un espectáculo totalmente novedoso. De hecho, para las funciones del circo Sensaciones de la Feria se han reunido doce espectáculos de artistas circenses premiados en diferentes festivales internacionales.

Este plantel de artistas tiene como resultado que en el circo de la Feria de 2018 estarán los mejores de cada una de las disciplinas que forman parte del mayor espectáculo del mundo. De hecho, uno de los números que estarán en la feria hace casi 40 años que no se ve sobre la pista en España. Se trata de la pirámide de siete personas, un ejercicio considerado muy peligroso que, al mismo tiempo, es espectacular.

Antonio Álvarez destaca además la conocida como rueda de la muerte, que tiene como particularidad que es doble, participando en la disciplina cuatro personas. A ellos se unen las cintas aéreas, actuaciones de magia cómica y grandes ilusionistas. Y para poner a prueba la capacidad de asombro del espectador, la destreza de una equilibrista ucraniana considerada como una de las mejores del mundo, según Álvarez.

Y como no podía ser de otro modo en la Feria de Abril, tampoco faltan los caballos con un número de poste húngaro, que recrea de un modo espectacular-llegando la domadora a llevar las riendas de varios caballos mientras mantiene el equilibrio en pie sobre los lomos de dos equinos- cómo era el correo cuando se llevaba en caballos por las zonas del este de Europa.