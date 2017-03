Miradas directas desde el corazón

Durante la segunda quincena de febrero, muchas de las paradas de los autobuses del centro de la ciudad han tenido sus fotos, imágenes de personas con cardiopatía congénita donde lo que más llamaba la atención no eran las cicatrices de las intervenciones quirúrgicas sino las miradas, los rostros, de los fotografiados. Una serie fotográfica que nació a raíz de vivir de cerca la operación de una amiga de la infancia con esta dolencia. "Ella pertenece a la asociación Corazón y vida y fue allí donde surgió la idea con un padre que propuso hacer algo parecido al proyecto Cremallera. A partir de aquí, y en dos semanas, se realizaron las fotografías y se preparó la exposición de la sede del distrito Casco Antiguo", comenta. En total son 17 fotos de personas con cardiopatías congénitas con edades comprendidas entre 1 y 26 años. "En el proceso de realizar todos los retratos he tenido momentos muy emocionantes como con Óscar, de 6 años, que me explicó sencillamente que la cicatriz en mitad de su pecho era de que tenía un corazón nuevo". El fotógrafo, que está especializado en la realización de retratos, asegura que no le importaría realizar más proyectos de este tipo, donde la humanidad no sólo se refleja a través de la imagen, sino también en la mirada de los que observan sus fotografías.