Nadie se muere de amor

Mañana se celebra en todo el mundo el Día de los Enamorados. Esta festividad, que se mantiene viva en una sociedad excesivamente consumista, tiene como objetivo que las parejas celebren su amor con regalos y tarjetas repletas de corazones. Lejos del romanticisimo que prodiga San Valentín, las relaciones sentimenales son un entramado algo más complicado y a veces no terminan con un "felices para siempre" como se lee en los cuentos. A modo de contraprogramación a esta fiesta, el grupo de duelo y pérdida del Colegio de Psicología de Sevilla organiza durante hoy y mañana unas jornadas en la Casa de las Sirenas para tratar el trauma que puede suponer una ruptura.

En una sociedad en la que impera la inmediatez y lo efímero cobra cada vez más protagonismo, las relaciones sentimentales han experimentado un cambio con respecto a épocas anteriores. Las rupturas se suceden con frecuencia y a veces cuesta trabajo saber encajarlas. Con Asunción Jiménez Cardoso como coordinadora, que se acompaña de Josefa Ventura Chaves, M. Victoria Mellado Ramos, Ángeles Silva Grados, Merche Barbancho y Rosario Gallardo Sánchez, este grupo tiene como objetivo otorgar las herramientas necesarias para no caer en conductas poco acertadas y enseñar que la psicología en estos casos puede ser de gran ayuda.

Divididas en dos sesiones (hoy y mañana a las 19:00), las jornadas están pensadas para crear un punto de encuentro en el que poder reflexionar sobre la pérdida de la pareja. En la tarde de hoy se proyectará una película a través de la que los participantes podrán observar distintos tipos de relaciones y diversas formas de ruptura. Después se abrirá un turno de debate para que los asistentes opinen, aprendan y aporten su experiencia, en el caso de desearlo.

Tras la jornada de reflexión de hoy, mañana se darán las herramientas necesarias para superar esa ruptura sin llegar a situaciones extremas y recuperar la confianza en uno mismo. Algo que desde el propio grupo consideran que es clave. "Si te valoras a ti mismo y tienes autoestima puedes ser capaz de ver la ruptura como una forma de aprendizaje, un duelo del que sacar algo positivo", apunta Josefa Ventura. Pero hay veces que en las relaciones uno pierde la fe en sí mismo y se deja eclipsar por su pareja, con lo que la ruptura, en el caso de haberla, puede dejar la moral del afectado demasiado perjudicada. "Ese tipo de relaciones no son sanas porque no se trata de algo de igual a igual. Eso ocurre cuando nos vemos porque el otro nos enfoca y eso no es así. Brillamos con luz propia por nosotros mismos, nadie tiene que encendernos la luz; no somos las mitad de nadie, somos un todo", asegura Josefa Ventura. "Hay que desmontar el mito de la media naranja", sentencia, por su parte, Asunción Jiménez.

Aunque en el caso de las rupturas sentimentales cada una es un mundo y se lleva de una forma u otra en base a las circunstancias de cada uno y el momento vital en el que se encuentre, es una costumbre arraigada la tendencia a comparar unas con otras y a restarle valor en favor de otras rupturas, consideradas mucho peores. Pero el cese de cualquier relación siempre es doloroso. "No hay que hacer distinciones entre edades, los más jóvenes no tienen unos valores lo suficientemente asentados como para poder encajarlas y los más adultos ven como el proyecto de vida que han construido junto a otra persona se esfuma", señala Josefa Ventura.

A la hora de saber afrontar las pérdidas, desde el grupo de duelo apuntan a que se trata de un proceso que forma parte de la vida de cada uno y que no sólo la ausencia de un ser querido (ya sea por ruptura o por fallecimiento) es la única forma de perder a alguien. "Desde que somos pequeños nos enfrentamos a ellas. El cambio de colegio, el amigo que se va de la ciudad o los caminos que se separan al ingresar en la universidad son algunas de esas pérdidas a las que nos sometemos. Si se trabajan desde el principio y se muestran maneras de sobrellevarlas, cuando haya que enfrentarse a una de más envergadura resultará más sencillo", señala Ventura.

stos son algunos de los aspectos que se tratarán en las jornadas, que son gratuitas y de puertas abiertas y que son sólo la punta del iceberg de todas las actividades y talleres que desde el grupo de duelo y pérdidas del Colegio de Psicología de Sevilla realizan.