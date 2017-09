La Noche Europea de los Investigadores llenará de ciencia el centro de la capital

La capital hispalense se unirá un año más a 'La Noche Europea de los Investigadores', un evento bajo el eslogan de 'Mujeres y hombres que hacen ciencia para ti', que sacará a la calle de forma simultánea a cientos de profesionales de la investigación en todo el continente durante el viernes 29 de septiembre.

El Ayuntamiento de Sevilla en un comunicado ha informado de que se trata del sexto año consecutivo que las provincias andaluzas participan en una de las "veladas más internacionales de la ciencia", con la coordinación de la Fundación Descubre.

En Sevilla el evento se desarrollará, a partir de las 18,00 horas, en la Plaza Nueva y el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus). En ambas localizaciones se ofrecerá una programación conjunta diseñada por la Universidad Pablo de Olavide (UPO), la Universidad de Sevilla (US) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con la colaboración del Área de Salud del Ayuntamiento de Sevilla y el Centro Común de Investigación (JRC-IPTS) de la Comisión Europea.

Asimismo, participarán cerca de 240 personas entre investigadores, técnicos, organizadores y alumnado voluntario y se prevé contar con la presencia de más de 10.000 visitantes y se presentarán unas 60 actividades entre microencuentros (charlas), talleres, espectáculos, conciertos, exposiciones y demostraciones que abordarán todas las áreas del conocimiento.

Además, el evento se completará con visitas guiadas a espacios culturales y urbanos emblemáticos como el Museo de Bellas Artes o el Parque María Luisa. En la página web diseñada para el evento (https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es) se puede consultar la programación detallada de cada una de las provincias.

Como en años anteriores, una de las carpas de la Plaza Nueva, bajo el nombre de Corner Europeo, se ocupará especialmente de los proyectos de investigación financiados por los diferentes programas de la Comisión Europea y se expondrán temas como los efectos del placebo, a cargo del investigador de la US Gonzalo de la Casa. Por su parte, la investigadora del CSIC Marta Rueda responderá a la pregunta '¿Por qué no hay canguros en Europa?', y José María Pedrosa de la UPO explicará los sensores ópticos de gases y su particular forma de "ver el olor".

El teatro, la música y su relación con la ciencia "tendrán gran protagonismo" entre la oferta de actividades del Cicus, ya que en este espacio un equipo del CSIC presentará una "orquesta epigenética", con la colaboración de pequeños alumnos de los conservatorios de música de Triana y Mairena del Aljarafe.

Por su parte, el Teatro Grecolatino de la Facultad de Humanidades de la UPO, bajo la dirección de investigadoras de las Áreas de Filología Latina y Lengua Española, representará una pieza de teatro grecolatino. Asimismo, desde la Facultad de Física de la US se ofrecerá una obra de teatro sobre la vida del científico y navegante sevillano Antonio de Ulloa.

Los asistentes también podrán disfrutar de otras alternativas como el espacio expositivo de experimentación sobre la percepción óptica 'La habitación de Ames', de la Fundación La Caixa, que se instalará en la Plaza Nueva; espacio donde también se podrá visitar la exposición de la US 'Científicas: pasado, presente y futuro', y el espectáculo de cierre 'El sonido de la ciencia: música a pie de calle', ofrecido por el Área de Sociología de la UPO.

Justo antes de terminar la jornada, la empresa educativa Engranajes Ciencia sorteará un bono-regalo de cinco experiencias para dos personas y un año más se instalará en la Plaza Nueva el Kid Corner, tres carpas dedicadas exclusivamente a actividades para los más pequeños.

La Noche Europea de los Investigadores es un proyecto europeo de divulgación científica promovido por la Comisión Europea dentro de las acciones Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que tiene lugar simultáneamente en más de 250 ciudades europeas desde 2005.