Noche de tregua y paz

Sólo aquellos que viven en la montaña, como er probe Migué, pueden desconocer a estas alturas en qué época del año nos encontramos. Luces, cánticos, anuncios de colonia y la película Solo en casa en la sobremesa de todas las cadenas no dejan lugar a dudas. Estamos en Navidad y pobre del que no se haya dado cuenta todavía a escasos días de Nochebuena.

A pesar de que los grandes almacenes nos lleven anunciando desde hace más de un mes que las fiestas están aquí y han venido para no dejar indiferente a nadie, muchos no se resignan y ven la Navidad como algo lejano, como un puente que cruzar pero al que todavía es mejor ignorar. Son aquellos en los que la Navidad y sus enormes circunstancias causan los peores estragos. Por eso, hablar de Navidad les produce urticaria y todavía confían en el que el Grinch haga desaparecer las fiestas de un plumazo y así evitar las reuniones familiares, los villancicos desafinados y los calcetines de rayas de todos los años. Para ellos, la Asociación Española de Coaching da una serie de pautas con las que sobrevivir una Navidad más y hasta tener ganas de que llegue la del año próximo.

Navidad es sinónimo de reuniones, ya sean familiares, de amigos o de trabajo. No nos tomamos un café durante todo el año pero somos incapaces de dejar que 2016 acabe sin que hayamos hecho el ridículo con unos cuernos de reno en torno a una mesa con mucha comida. Como es normal, después de tanta comida y con los triglicéridos por las nubes, las rencillas entre allegados no se hacen esperar. El padre conservador quiere cortarle las rastas al moderno de su hijo, la cuñada sufridora recuerda que otra vez le ha tocado a ella hacer el pavo y la amiga adinerada vuelve a fardar de coche ante un grupo con escasos recursos económicos. Para evitar que la sangre llegue al río y poder terminar las comidas y cenas en paz y armonía, la Asociación Española de Coaching recomienda ser responsables con nuestros pensamientos y emociones. Es decir, no podemos evitar pensar en las diez formas más efectivas de acabar con nuestra suegra, pero sí podemos controlar nuestro lenguaje al dirigirnos a ella. La odiamos y ella lo sabe, pero firmemos la tregua al menos por una noche. También recomiendan, para evitar incluso llegar a este pensamiento, aplicar la tolerancia y la comprensión. Sí, somos perfectos y nadie en el mundo nos llega a la suela de los zapatos, pero obviemos durante las fiestas este hecho y aceptemos a los demás tal y como son (y no como queremos que sean). Aunque lo ideal, en realidad, sería intentar no juzgar a nuestro compañero de mesa y mantel. Ir con ideas prefijadas y con una etiqueta que colocar a cada comensal es la antesala de cualquier conflicto bélico.

Podemos ser capaces de llevar a cabo las anteriores premisas, pero no controlamos que nuestros compañeros de mesa lo hagan. Así que, como no podemos evitar los dardos envenenados de la tía de Soria, no nos queda más remedio que sacar el escudo -y dejar atrás la lanza- bajo el que cobijarnos. Desde la asociación instan a relativizar y saber perdonar. Si nos llevamos a lo personal cualquier comentario malintencionado podemos convertir la mesa en un capítulo de Juego de Tronos y eso mejor dejarlo para la tele. Si, además, luego no somos capaces de perdonar, tendremos ese hecho grabado a fuego y no dudaremos en echarlo en cara tantas veces como nos busquen las cosquillas y queramos crear conflictos.

Si sabemos que somos incapaces de llevar a cabo cualquiera de los consejos anteriores porque tenemos el espíritu de un combativo guerrillero, lo mejor será discernir en qué ambientes somos sujetos irritables y huir de ellos. En el caso de que eso tampoco funcione, se recomienda ponerse un rato Qué bello es vivir y empaparse de los valores más entrañables de la Navidad.