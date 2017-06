Nuevas estrellas llamadas a filas

Los alumnos de las escuelas de teatro de Sevilla Dos Lunas Teatro y Viento Sur Teatro y del Curso de Teatro Musical de Isa Ramírez, impartido en Estudio 35, participan en la muestra El Futuro a Escena, que alcanza este año su novena edición, exponiendo al público sus trabajos de fin de curso. Todo un escaparate de futuras promesas que desde hoy y hasta el 3 de julio podrá disfrutarse en la Sala Cero.

La Escuela de Formación Teatral Dos Lunas será la primera en presentar sus obras. Hoy lo hará con La casa de Bernarda Alba, bajo la dirección de Pablo Leira Doce. La obra universal de Federico García Lorca es revisada y protagonizada por nueve mujeres encerradas por el luto en una casa donde todo se ve tras los muros, todo se escucha bajo los techos. La corriente oscura de pasiones soterradas es como el agua del pozo, que se toma temiendo qué puede pasar al instante siguiente. Todas saben. Nadie dice.

Los próximos miércoles 14 y 21, esta misma escuela, Dos Lunas, pondrá en escena La estirpe de Melquíades, con David Fernández Troncoso como director, donde una estirpe de nómadas recorre el tiempo y el mundo buscando una respuesta al enigma de la soledad.

La Escuela de Formación Teatral Dos Lunas concluirá su participación en la muestra con Las visitas, con la dirección y dramaturgia a cargo de Juan José Morales, Tate, el lunes 26 de junio. En esta pieza, un grupo de personas se van encontrando en una casa desconocida. Allí los recibe el servicio del señor. Van acumulándose mientras esperan a que el dueño de la casa aparezca y empiezan a crearse situaciones absurdas y cómicas. No saben si esperan o los esperan. No saben a qué esperan ni a quién. Sólo esperan. La obra es una reflexión sobre la existencia, condicionada al sentimiento de pertenencia a un grupo, a un lugar. Los personajes esperan buscando desesperadamente a alguien que pueda dar sentido a su existencia.

No es la primera de las propuestas de la Escuela Viento Sur Teatro, el martes 27 de junio. Una turba ruidosa de personas se acerca con pancartas y con actitud desafiante, llevan consignas y banderas en las que sólo se ve escrita la palabra No, pero esta manifestación no es muy normal, se trata de una protesta de payasos, que no saben muy bien contra qué protestan; no importa, sólo les divierte decir que no. El clown es un ser libre y desde esa libertad se relaciona con el espacio, el tiempo, los objetos y las personas. La risa se produce como consecuencia del choque entre el espíritu y la lógica del clown, por un lado, y los de la sociedad y los demás por otro.

Del amor adolescente y sus fragilidades, de la distancia que hay a veces entre el deseo y la realidad. Un laberinto de crónicas amorosas donde cada uno se sumerge para encontrarse o perderse. Son las cosas del querer y sus contrastes de lo que habla Del amor y desamor, que Jorge Cuadrelli dirige desde la Escuela Viento Sur Teatro el miércoles 28 de junio.

El jueves 29 y el viernes 30 de junio, la Escuela Viento Sur presenta Los locos de Valencia. Espectáculo fresco y divertido, desarrollado en un singular y caótico escenario: un hospital de locos. Entre sus paredes, la irracional locura del amor aflora por doquier y ni locos ni cuerdos podrán evitar la locura del enamoramiento. Como si de un cuento desplegable se tratase, los personajes transportan al espectador a un mundo irreal en el que distinguir a un loco de un cuerdo puede ser una tarea difícil. Se aleja de una estética propia del siglo de oro para adentrarse en un imaginario moderno, tan atractivo y rítmico como el swing de los años 30. Una apuesta alocada que hace resurgir los versos de Lope de Vega con todo su brillo y esplendor.

El Futuro a Escena llegará a julio con la obra representada por el elenco de actores del Curso de Teatro Musical de Isa Ramírez, que a su vez cerrará esta muestra teatral con su puesta en escena los días domingo 2 de julio y lunes 3 de julio. Bajo la dirección de la propia Isa Ramírez, una docena de intérpretes darán vida a El rostro de los invisibles. ¿Quién no ha deseado un minuto de gloria en su vida? Quien dice un minuto dice una hora o más, si puede ser. Hay personajes que forman parte fundamental de una obra, película, serie o canción pero sólo conocemos su nombre. De otros personajes sólo sabemos de su voz sin que aparezca jamás su rostro. Algunos pasan por el escenario sin nombre, haciendo bulto y sólo en caso de que haya presupuesto. Y los hay que aparecen en obras representados a gusto y capricho de cada autor o director, dejándolos en una situación muy vulnerable. Asimismo, existen dramaturgas, directoras y actrices que son eternamente invisibles, como si vivieran dentro de una bruma eterna. Existe un limbo donde conviven las y los grandes olvidados esperando hastiados ese minuto de gloria escénica y deseando dar de sí mismos lo mejor.