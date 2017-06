Planes para salir en Sevilla con poco dinero

Llegó el verano y con ello el calor y las vacaciones. Pequeños y adultos tienen por delante varios meses de buen tiempo y días de descanso para desconectar de la rutina diaria. Si optas por quedarte en la ciudad este fin de semana aquí tienes cinco planes para disfrutar de las noches veraniegas.

Día de la música 2017 en el CAAC

Cuándo: 24 de junio de 2017. Apertura de puertas a las 19:00h. Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Camino de los descubrimientos S/N). Entrada: gratuita.

El sábado 24 de junio el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo acoge “El Día de la Música”, una actividad promovida por Rocknrolla Producciones, Sala X y Mango Tonight para finalizar la temporada de conciertos. El evento es gratuito y está abierto a todos los públicos hasta completar aforo. La apertura de puertas está prevista que sea a las 19:00h. y el comienzo del concierto a las 20:00h. Los artistas invitados son: Futuro Terror, Tigres Leones, Space Surimi, The Bucket Hats, Industrias94, Ramona — The Band, Kindata, Everything that can be invented, ZeroCabrera, CroccoNuts Müsick, El Comandante del Sabor, Alameda Sound & Legalize Sound y Tali Carreto Dj.

Exposición ‘De mil amores’

Cuándo: desde el 20 de junio al 4 de julio de 2017. Dónde: Avenida de la Constitución de Sevilla. Entrada: gratuita. La exposición es al aire libre.

La avenida de la Constitución de Sevilla acoge la muestra 'De mil amores', un conglomerado de poemas de autores nacionales, acompañadas por ilustraciones del colectivo Garabattagge, donde se reivindica la igualdad más allá de la condición sexual de cada persona.

De este modo, habrá poemas de Jaime Gil de Biedma, Garcia Lorca, Rafael de León, Julio Aumente, Merçe Marçal, Gloria Fuertes, Vicente Núñez, Rafael Pérez Estrada, María Eloy García, Sara Torres, Ángelo Nestore, Francisco Bejarano, Cristian Alcaráz, Amalia Iglesias Serna, Luis Cernuda, Carmen Conde, Pablo García Baena, Juan Bermer, Juan Antonio Gonzalez Iglesias y Julieta Valero.

Esta exposición se enmarca dentro del Mes de la Diversidad en el que además se van a llevar a cabo charlas, proyecciones de documentales y representaciones teatrales.

Visita nocturna al Hospital de los Venerables

Cuándo: 25 de junio de 2017. Apertura de puertas a las 22:00h. Dónde: Hospital de los Venerables (Plaza de los Venerables, 8). Entrada: 12 euros.

La Fundación Focus-Abengoa, en colaboración con Engranajes Culturales, abre las puertas del Hospital de los Venerables, por segundo año consecutivo, para celebrar un ciclo de visitas nocturnas durante el verano de 2017.

Durante la visita, los asistentes podrán disfrutar de la historia del edificio, conocer las historias de sus más insignes habitantes, y también conocer la Fundación Focus-Abengoa más de cerca y sus colecciones artísticas. El itinerario de la visita permitirá conocer todos los rincones del edificio, abriendo al público estancias como la biblioteca o el espectacular mirador de su torreta, la altana. Además se recorrerán los diferentes espacios interiores y se podrá pasear gracias a la luz de las velas led con una sugerente iluminación artística del edificio, dejando al descubierto una de las grandes joyas del Barroco de Sevilla con sus tesoros y misterios.

La actividad está pensada para mayores de 10 años y tiene un coste de 12€. Las entradas se pueden adquirir de forma online desde la página web de Engranajes Culturales Además del domingo 25 de junio, está previsto que los días 6, 11, 20, 25 de julio se desarrolle la actividad.

‘Farruca del extrarradio’ en el CICUS

Cuándo: 23 de junio de 2017 a las 22:30h. Dónde: Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla ( Calle Madre de Dios, 1). Entrada: 6 euros. Miembros de la comunidad universitaria 3 euros.

Farruca del extrarradio es una pieza coreográfica, estrenada en la Secesión de Viena en 2014, fruto de un viaje previo realizado como parte del proyecto Máquinas de Vivir de Pedro G. Romero a diversos asentamientos gitanos en Austria, Eslovaquia y Hungría. La estructura de la pieza entrelaza cantes y toques clásicos por Farruca y Mariana con extractos de cantes populares y recursos de baile de la tradición Romaní y folclore local de Europa central.

La actividad se enmarca dentro del ya conocido Ciclo 21 grados organizado por el CICUS y que un año más aporta una oferta cultural variada a las noches de verano desde el martes 20 de junio hasta el jueves 10 de agosto de 2017.

Exposición ‘Mitos de una galaxia muy lejana’

Cuándo: desde el 23 de junio al 16 de julio de 18:00h a 01:00h. Dónde: Mude Market, Terminal de Cruceros del Puerto de Sevilla. Entrada: 5 euros.

Mude Market, Terminal de Cruceros del Puerto de Sevilla en el Muelle de las Delicias (junto al puente de Los Remedios) acoge desde el 23 de junio al 16 de julio de 18:00h a 01:00h una exposición que conmemora el 40 aniversario del nacimiento de la saga de Star Wars. Además, habrá música en vivo y actividades paralelas. La muestra reúne piezas únicas de las películas como estatuas, bustos, autógrafos, dioramas, storyboards originales, figuras a tamaño real, coleccionables e incluso piezas originales, como los decorados de Star Wars Episodio II, El Ataque de los Clones.

La mayoría del material expuesto está limitado a muy pocas unidades, lo que hace que sea una oportunidad única para ver juntas estas maravillas. Entre las piezas de la muestra podemos destacar, una réplica del casco original de Darth Vader en EP III La venganza de los Sith con la firma del actor, Hayden Christensen; una vitrina con cabezas a tamaño real de algunos de los robots que aparecen en las películas y un espectacular diorama de la escena del “Escape de la Estrella de la muerte”. Hay estatuas y figuras a tamaño real de un Sandtrooper, un Stormtrooper, el caza-recompensas más temido de la galaxia; Boba Fett, un Jawa, el maestro de Jedi Yoda, Han Solo en carbonita y el androide R2-D2. Mención aparte merecen los autógrafos de los actores, así como “storyboards” originales de los episodios IV V y VI, así como figuras del palacio de Jabba.

Las entradas pueden adquirirse en ticketea y tendrán una consumición incluida.