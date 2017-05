Primera mujer al frente de la Secma

La doctora Pilar Pradilla, traumatóloga del Hospital Vithas Nisa Sevilla, acaba de ser nombrada presidenta de la Sociedad Española de Cirugía de Mano (Secma), cargo que ocupará hasta 2019. Para ella es la "culminación de su carrera profesional, después de tantos años dedicados en exclusiva a la cirugía de la mano y, por otra parte, la oportunidad de poder cambiar y mejorar ciertas cosas dentro de esta sociedad que nació en 1969". Pradilla, la primera mujer en ocupar la presidencia de la Secma, llega con un programa cargado de retos. Entre otros, finalizar la indexación de la Revista Iberoamericana de Cirugía de la Mano; que los cirujanos de la mano obtengan un diploma que los acredite como tales, ya que no existe especialidad en sí y todo se engloba dentro de la Traumatología. La doctora quiere que en su período de presidenta se consiga "cambiar la codificación que existe en los diagnósticos y tratamientos de la cirugía de la mano. En estos últimos 15 años esta cirugía ha avanzado mucho, en particular en cuanto a microcirugía, y se están realizando nuevas técnicas de intervención y nuevos diagnósticos no codificados. Ni las compañías de seguros, ni siquiera algunos centros hospitalarios los contemplan. De esta forma, se daría más valor a lo que hacemos. Por ejemplo, nos encontramos que la cirugía de muñeca por técnicas artroscópicas no está contemplada en algunos hospitales".