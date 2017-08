Princesas sin cuento

Soñar a lo grande. Eso es lo que pretende Disney con el lanzamiento de una campaña fotográfica a escala mundial llamada #DreamBigPrincess. 20 fotógrafas de 15 países han creado una serie de imágenes motivadoras que muestran a niñas y mujeres del mundo real como parte de la iniciativa de Disney llamada Dream Big, Princess, que se lanzó en 2016 y que utiliza el poder de las historias de las princesas Disney para inspirar a las niñas. Las fotografías se compartirán en las redes sociales para ayudar a recaudar fondos para Girl Up, la campaña de la Fundación de las Naciones Unidas que apoya el liderazgo y el empoderamiento de las adolescentes. Hasta el 11 de octubre 2017, Disney Worldwide Services donará 1 dólar por cada publicación de una foto usando #DreamBigPrincess o por dar un like a una imagen pública con #DreamBigPrincess en Facebook, Instagram o Twitter. La donación mínima será de 500.000 dólares, con un máximo de 1 millón de dólares.

"La idea de que las historias -ya sean reales o ficticias, como las de Vaiana o Bella- pueden inspirar a jóvenes a luchar por sus sueños es la razón de ser de la campaña #DreamBigPrincess", explica Jimmy Pitaro, presidente de Disney Consumer Products and Interactive Media. "Pedimos a algunas de las fotógrafas de mayor éxito que contaran historias inspiradoras de mujeres y niñas de todo el mundo, y los resultados han sido increíbles".

En la lista de fotógrafas participantes en la campaña se encuentran, entre otras, una de las primeras fotógrafas de National Geographic, las ganadoras del Premio Internacional de Fotografía del Año, el Premio World Press Photo de Naturaleza, la Fotógrafa del Año de la Commonwealth o una finalista del Premio Pulitzer a la Mejor Cobertura de una Noticia de Última Hora. Así, se animó a cada fotógrafa a encontrar y documentar historias cuya fuerza inspirara a los jóvenes.

Con temas que incluyen a la oradora más joven de la ONU, la paralímpica china ganadora de una medalla de oro, la fundadora del primer equipo ciclista en Bamiyan (Afganistán), una adolescente autora de libros infantiles de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para aprender a codificar o una joven brasileña campeona de surf, el proyecto quiere dar a conocer una gran diversidad de historias que atraigan a jóvenes y familias de todo el mundo. Las imágenes dan voz a mujeres que se han enfrentado a la adversidad o han realizado carreras de éxito en sectores tradicionalmente masculinos, jóvenes que fueron Girl Up Teen Advisors y que han logrado ejercer un impacto positivo en el mundo y Girls at Play que prueba la importancia de la imaginación en la infancia.

El programa de liderazgo de Girl Up anima a las niñas a pasar a la acción y a defender a las niñas en todas partes, dándoles las herramientas necesarias para ayudar a transformar el mundo. "Girl Up imagina un mundo donde cada niña puede desarrollar su máximo potencial y ser adalid del cambio positivo y del empoderamiento dentro de su comunidad", afirma Melissa Kilby, directora de Girl Up.