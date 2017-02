Puntadas niponas en La Silla Eléctrica

Talleres

Cada vez son más las personas que recurren al denominado DIY (do it yourself), o lo que es lo mismo, hazlo tú mismo, en cuestiones como la creación de cuadernos, diarios, agendas, fascículos o álbumes de fotografía, entre otros. En este contexto, echaron a andar los talleres de la editorial Arma Poética el año pasado, por los que ya han pasado más de 100 alumnos y que de nuevo se impartirán en La Silla Eléctrica, un espacio promovido por la asociación con el mismo nombre y ahora compartido por la editorial. Este mes arrancará el cuarto workshop de encuadernación japonesa, que se imparte entre el 7 y el 9 de febrero con horario de tarde.

Este curso enseñará a los participantes la técnica de encuadernación japonesa, conocida como watoji. Este taller permitirá a los participantes conocer seis tipos de cosido nipón y diferentes formatos de papel con lo que podrán crear unos cuadernos o libros originales y artesanales. Las clases están dirigidas tanto al público general como a estudiantes, artistas, investigadores o profesionales. Como novedad, en esta edición, las familias que no puedan conciliar su actividad con la vida de sus pequeños podrán llevarlos durante la realización del workshop, ya que la artista Montse Díaz, responsable del espacio La Silla Eléctrica, impartirá una masterclass gratuita durante el horario del curso para niños donde podrán aprender a pintar.

Este taller es eminentemente práctico y participativo y en él los participantes se familiarizarán con el corte del papel y la creación de las tapas que protegen el interior, así como perforar con punzones. Los cosidos que se realizarán son yotsumetoji, kangxi, kikkotoji y asa-no-toji. Una vez aprendidas todas las técnicas y los procesos de elaboración, los participantes podrán personalizar y diseñar su propio libro. El principal objetivo de este taller es que cada persona aprenda a distinguir y realizar los tipos de cosido clásico japonés. Otro objetivo es conseguir que cada alumno encuaderne su propio libro o cuaderno con la técnica japonesa que elija de las aprendidos durante las jornadas.

"Estas técnicas la podemos enlazar con proyectos propios y, además, el taller puede servir para que cada participante pueda incluso inventar nuevos formatos y cosidos para adecuarlos a sus propias ideas", señala Jaime Romero, responsable de esta formación, profesional del sector editorial y de servicios y tecnología de la información, además de editor de Arma Poética y coordinador del Zoco de Libros que se realiza mensualmente en la Alameda. Todos los materiales que se utilicen en este workshop podrán rehusarse en futuras ocasiones, pues se entregará una caja con todos los utensilios para la costura y la encuadernación nipona.

El curso se impartirá a lo largo de tres días en un horario de tarde y el precio es de 75 euros. La solicitud de matrícula puede realizarse a través de los teléfonos 955 118 813 y 657042713 así como en la página www.armapoetica.org o en el mismo Espacio La Silla Eléctrica (C/ Quintana, 15).