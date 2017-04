"Reinventar la cocina española es el futuro"

"¡comer es un placer, si sabes comer bien!". Esta frase tan conocida bien podría resumir lo que para muchos significa la cocina, porque aquí no todo vale. En la tarde del lunes se reunieron en la Fundación Cajasol dos grandes de este sector, Susi Díaz y Xanty Elías, a los que acompañó el presentador Ramón Arangüena para hablar de este arte. Bajo el lema Cuando la cocina es una fiesta, compartieron sus vivencias y sus visiones de la cocina.

Ambos han conseguido llegar al top del mundo culinario, entrar en la famosa libreta roja. Pero la ansiada por muchos estrella Michelín no ha hecho que estos dos chefs dejen de reinventarse y hacer que el sentarse en sus mesas sea algo más que una simple acción de comer. En común tienen el amor y pasión por los fogones. Susi ofrece una muestra de la cocina mediterránea en sus platos y Xanty una versión de la Atlántica, y, a pesar de lo diferente de los ingredientes, aseguran que sus platos no son contradictorios, aunque sí distintos.

Xanty ofrece en su restaurante Acanthum el "choque entre el mar y la montaña que se vive en Huelva"; Susi posee en Elche el restaurante La Finca, que ofrece "una cocina de raíces que transporta al comensal a la tierra".

La estrella Michelin les llegó a ambos por sorpresa. "Siempre quisimos tenerla pero nunca nos sentimos a ese nivel", asegura Xanty cuando le preguntan por ella. "Ahora que no nos la quiten", reafirma su compañera en el gremio. Pero el trabajo hace que todo llegue y en la cocina no iba a ser menos. Sus vidas no han cambiado y sus restaurantes tampoco, más allá del efecto tan beneficioso en el negocio que este reconocimiento supone en la hostelería.

"Te coloca en el mapa", asegura el onubense, "ahora no vivo del que viene una vez al mes, sino del que lo hace una vez al año".

Respecto a los hábitos en los clientes y en la cocina, ambos chefs coinciden en que hay que educar al comensal para de ese modo de acabar con problemas actuales como el de la comida rápida y el de la sobrevaloración de lo extranjero.

La globalización ha traído a los cocineros españoles nuevas técnicas y ingredientes que están en alza, en la gran mayoría de los restaurantes, pero ésto "no siempre es bueno", mantiene Susi, que apuesta por realzar la cocina española y evitar que "no se pierda esta identidad". Algo en lo que está de acuerdo Xanty: "Globalización sí, pero tenemos que ser responsables y crear nuestro propio recetario español fuera". Ambos también apuestan por lograr anteponer la calidad del producto a los nombres de los cocineros a la hora de exportar la cocina española.