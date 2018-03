Ruta por las cervecerías de Sevilla para celebrar la fiesta nacional irlandesa

Cada año más de 70 millones de personas de todo el mundo se unen para celebrar la fiesta nacional de Irlanda: St. Patrick's Day. Un evento que se disfruta entre amigos y se celebra todos los 17 de marzo desde 1762 en los seis continentes, desde Londres hasta Lima, desde Perú hasta París, desde Dublín hasta Sevilla

St. Patrick's Day se celebrará mañana en la ciudad de la mano la cerveza irlandesa Guinness, que propone la ruta de las mejores cervecerías donde festejar esta efeméride. Así, propone una ruta que invita a detenerse en una serie de bares-restaurantes que sirven esta bebida junto a suculentos platos: Guevara & Lynch (C/ Viriato, 7), The Clover (Avda. Concejal Alberto Jimenez Becerril, 2), The Merchant (C/ Canalejas, 12), O'Neil's Irish Pub (Paseo de Colón, esquina Adriano) y Phoenix (Plaza de Cuba, 2).

Para conocer más bares donde disfrutar de la gran fiesta irlandesa sólo es necesario visitar la página oficial: https://officialirishpub.es6.

Durante más de 150 años Guinness se ha degustado acompañada de diferentes platos e incluso ha llegado a formar parte de varias recetas, siendo uno de los ingredientes. Entre los maridajes más exquisitos se encuentran ostras, mejillones al vapor, sopa de cebolla, guiso de cordero o pollo, pan e incluso algunos pasteles.