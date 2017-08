Sobrevivir a las vacaciones sin llegar a la ruptura

La mayoría de la población ya está de vacaciones. Agosto es un mes que se espera como agua de mayo porque por fin se dispone de tiempo para hacer lo que a uno más le apetece. Pero no siempre esto resulta beneficioso. La llegada del verano supone aumentar el tiempo compartido con la pareja y, a veces, eso provoca situaciones de conflicto que pueden conducir a las rupturas sentimentales. En ese sentido, para muchos las vacaciones, esas que se antojaban idílicas y maravillosas, pueden tornarse una auténtica pesadilla en menos de lo que canta un gallo. Pero si se siguen una serie de pautas y consejos se puede sobrevivir a las vacaciones y llegar a septiembre en el momento más álgido de la relación.

En primer lugar, es importante buscarle un tiempo concreto y un espacio a la pareja. En vacaciones se tienen muchos planes y a veces se suceden aquellos en los que se excluye a la pareja. Se quiere ir a la playa, disfrutar de las noches de fiesta con amigos o apuntarse a actividades extremas nunca antes realizadas. Pero hay que recordar que se convive con otra persona y que todo es compatible. Por eso es recomendable llegar incluso a establecer un día dedicado al amor en el que se organice un encuentro con la pareja en el que sólo ella sea el centro de atención. A ser posible, además, ese encuentro debe ser especial y salirse de la rutina establecida. En contraposición , hay que señalar que la pareja no puede convertirse en el centro de atención durante todos los días. Es bueno que cada uno invierta su tiempo en sus propias aficiones.

Otra de las recomendaciones es no buscar relaciones sexuales finalistas, sino aquellas en las que ambos miembros de la pareja se sientan satisfechos. Para eso hay que tener en cuenta que la satisfacción no siempre es orgásmica, sino que en ella influyen factores como la preocupación del uno por el otro o el sentirse deseado. El cerebro no va a tener deseo de hacer nada que no esté previamente organizado, programado o insinuado. Por otro lado, es importante desterrar la idea de que el sexo es fundamental y que la pareja sin relaciones sexuales va fatal. Hay parejas que con poco funcionan bien y otras que con mucho funcionan regular. Cada pareja y cada relación son un mundo a explorar. En ese sentido hay que destacar que no importa tanto la cantidad como la calidad de las relaciones sexuales y despejar cualquier sentimiento de culpabilidad porque el cuerpo no acompañe.

Controladas las relaciones sexuales, algo a lo que no debe reducirse la relación de pareja es a no planificar actividades para tener mayor garantía de éxito. Dejarlo todo al azar sólo sale bien en las películas y no gozar de la espontaneidad idílica que venden las cintas cinematográficas puede llegar a frustrar. Aunque no hay que olvidar que no se pueden tener planes divertidos a cada minuto del tiempo que duren las vacaciones. Eso resulta tremendamente agotador y puede generar discusiones debido al cansancio acumulado.

Por último, algo que es aplicable no sólo a las parejas, sino a cualquier individuo, es la abstinencia digital. El uso prolongado del móvil durante las vacaciones no nos desconecta de nuestra vida diaria, por lo que casi ni notaremos que estamos de vacaciones.