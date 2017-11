Soluciones a los primeros problemas del matrimonio

Atreverse a dar el sí quiero no es tan fácil como lo pintan. Muchas cosas cambian cuando uno da el gran paso, pero nunca puede imaginar, y eso que se lo advierten familiares y amigos que se animaron antes en eso del casamiento, que sólo los preparativos para el día de hechos traerán no uno, sino múltiples quebraderos de cabeza. Pero, al igual que tener hijos, ¿por qué la gente sigue pasando por el altar? Sarna con gusto no pica, y en las sensaciones que viven las parejas dispuestas a contraer matrimonio, esto es una realidad. Ayer, en Sevilla de Boda, el mayor escaparate nupcial para conocer las últimas tendencias de los profesionales del sector en Fibes, esto se hacía patente a cada paso. Rostros felices a la par que angustiados porque todo salga a la perfección.

En esta feria de la boda, lo cierto es que muchas de esas inseguridades se solventan y muchas de las posibilidades para que el día salga redondo se hallan, poniendo remedio a los desafortunados desencuentros de las parejas en los meses previos a la ceremonia.

El presupuesto les preocupa. Aquí, dicen los empresarios del sector, eso no es un problema porque el abanico es amplio y "hay opciones disponibles para todos los bolsillos".

Agencias de viaje, animación, alquiler de carruajes, alquiler de carpas, alquiler de coches, catering, hostelería, complementos de novia/o y acompañantes, cuadros, detalles, coctelería, fuentes de chocolate, fiesta y ceremonia, floristería, fotografía, haciendas y cortijos, hoteles, imprentas, joyerías, lista de boda/regalos, muebles, revistas especializadas, salón de celebraciones, tocados y sombreros, trajes de novia, belleza, detalles, trajes de novio, trajes de acompañantes, organización de bodas, orquestas, radio y portales de internet, sonorización e iluminación de eventos, vídeos, música, decoración de eventos y wedding planner, caricaturas, clínicas estéticas, repostería creativa, etcétera. El listado de empresas involucradas en la organización de eventos es interminable con más de un centenar de ellas presentes en Fibes.

En pareja o acompañados por la madre o la suegra, decidirse por lo mejor para cada cual es complicado, sobre todo si se habla de los trajes para ellos y los vestidos para ellas. En Sevilla de Boda, para esclarecer algo más esta duda, los desfiles de moda de reputados diseñadores del sector son, además de un atractivo del evento, un aclarador de tendencias.

Ayer, la pasarela quedó inaugurada de la mano de Juana Martín. Alborear es el nombre de la colección nupcial de la diseñadora inspirada en la primera luz del día en un olivar cordobés. Diseños para una novia sofisticada, con un aire romántico pero muy moderno. Esta firma utiliza patrones muy minimalistas que se ciñen al cuerpo, junto con telas muy ricas y aplicaciones florales para crear contrastes. Seguidamente, a las 19:00, presentaron sus colecciones de novia e invitada Inma Castrejón, Mayka López y Belyca Collection. Y a las 20:00 desfilaron las colecciones de Laura Aguilera, Lola de Haro y Twins.