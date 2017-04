The Soloists of London llega al Espacio Turina

El Espacio Turina acoge hoy y mañana a las 20:30 a The Soloists of London, cuyos componentes son conocidos por ser miembros de grandes orquestas de fama mundial. El programa de la primera velada incluye el concierto para piano K246 en Do Mayor de Mozart y el Quinteto con piano en La Mayor Op 114 La Trucha de Schubert. Mañana se interpretará el concierto para piano K414 en La Mayor de Mozart y el Quinteto con piano en Fa Menor Op 34 de Brahms.

The Soloists of London es un conjunto musical británico de merecida fama que integran once músicos de cuerda seleccionados entre algunas de las orquestas más famosas: la London Philharmonic Orchestra, la Academy of St Martins in the Fields, la English Chamber Orchestra, la Orchestra of the Welsh National Opera y la Philharmonia Orchestra. La formación que visita Sevilla está compuesta por el pianista Tom Poster, los violinistas Mathilde Milwidsky y Tom Hankey, Adam Newman (viola), Luisa Tuck (chelo) y Matthew Coman (contrabajo). Apasionados de la música de cámara, actúan de pie, sin director, y destacan por su gran destreza a la hora de interpretar un repertorio que abarca desde el siglo XVI hasta nuestros días.