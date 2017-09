Tradiciones de boda en peligro de extinción

Las bodas de hace 25 años nada tienen que ver con las de hoy en día. Los novios de hoy buscan diferenciarse y quieren que su boda refleje su personalidad. Las tradiciones que hacía todo el mundo y que caracterizaban a la mayoría de las bodas en España han ido quedando en desuso abriendo paso a nuevas corrientes modernas. "Las redes sociales han tenido una gran influencia en el cambio del sector. La gran oferta de posibilidades y nuevas empresas que han surgido en esta evolución han abierto un abanico de posibilidades a los novios para personalizar cada detalle de la boda. Las tradiciones se han convertido en un complemento más para organizar el evento", comenta Fernández-Riba, cofundador de Zankyou Weddings, la app y web de bodas líder en Europa y Latinoamérica.

La mayoría de las tradiciones han sido desplazadas o recuperadas por pura estética. Por ejemplo, algo tan singular en las bodas españolas como es tirar el arroz a la salida de la iglesia, que simboliza la fertilidad, abundancia y prosperidad, ha sido sustituido por flores, serpentina o confeti. Las novias ya no lanzan el ramo sino que eligen a quién entregárselo y, en muchas ocasiones, ya no se come o cena sentado sino en tipo cóctel para "dinamizar" el ritmo de la boda. Otra de las tradiciones que se ha perdido es el regalo en un sobre, ahora los novios prefieren métodos más discretos como que les realicen regalos a través de listas de boda on line donde pueden elegir los regalos que realmente necesitan o pedir el dinero de forma original como para comprar experiencias para su luna de miel.

En concreto, los novios también han dejado de utilizar trajes convencionales. Ellos prefieren olvidarse del chaqué para casarse con un traje normal o con pajarita. Ellas prefieren vestidos hechos a medida: los cortes clásicos dejan paso a telas ligeras o estilos lenceros, los ramos de novia blancos, a ramos con mucho color, entre otros detalles. Los más originales se atreven a tematizar sus bodas con los elementos de películas como Star Wars o medievales.

Sin embargo, no todas las tradiciones están en peligro de extinción, de hecho, algunas de ellas vuelven a recuperarse como, por ejemplo, el de la entrada a la iglesia de la novia velada o cortar la tarta en pareja. Una de las tradiciones siempre presente es la de llevar algo nuevo, algo prestado y algo azul, es más, son los propios talleres de vestidos los que incluyen un pequeño lazo en sus vestidos para mantener viva esta tradición.

Las bodas en Andalucía han ido introduciendo nuevas corrientes modernas dejando en desuso las antiguas tradiciones, como tirar arroz a la salida de la iglesia o lanzar el ramo entre otras, dando paso a bodas con confeti, showcooking y catering estilo cóctel. Aunque algunas tradiciones como la espera del novio a la novia a la entrada de la iglesia y las conocidas velaciones durante la ceremonia siguen muy presentes.